Giro de 180º en la mecánica de 'Supervivientes' tras la decisión de la organización

Nuevo giro en la mecánica de 'Supervivientes' tras los últimos acontecimientos en Honduras. Tras el abandono de Rosario Matew, son tres los candidatos a la próxima expulsión: Carmen Alcayde, Koldo Royo y Makoke. Uno de ellos se salvará por decisión de la audiencia durante la cuarta entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' con Carlos Sobera y Laura Madrueño este martes 1 de abril.

Recordamos que, este domingo, Samya Aghbalou fue la primera expulsada definitiva de la presente edición de 'Supervivientes'. "Estoy bien, pero me he ido con un grupo en el que me he sentido cómoda", pronunciaba la diseñadora entre lágrimas. "Sabía que iba a ser un día triste, pero siento que tampoco lo he hecho tan mal y me he superado en muchas cosas", confesaba.

De este modo, como inesperada novedad, la configuración de los equipos Calma y Furia se verá modificada durante la noche. Uno de los concursantes cambiará de localización en una decisión en la que la última palabra la tendrán los seguidores del formato.

| Telecinco

Por otro lado, tendrá lugar el primer Puente de la Concordia de la edición de 'Supervivientes'. La propia Makoke y Laura Cuevas intentarán resolver las diferencias surgidas entre ambas los últimos días.

Además, 'Supervivientes' acogerá dos nuevos juegos de recompensa. El primero, titulado "Escalera hacia el Olimpo", lo afrontarán los equipos Calma y Olimpo y les permitirá conseguir comida. El segundo, que abordarán los participantes de Playa Misterio, les podría reportar el ansiado fuego.

Por último, durante la gala con Carlos Sobera los concursantes también podrán abordar las situaciones más destacadas de las últimas horas de convivencia. Los enfrentamientos siguen en la isla con varios protagonistas, como Montoya y Anita tras su supuesto beso. Asimismo, Pelayo también sigue estando en el foco de la polémica tras el reparto de la comida en la última prueba de recompensa.

En audiencias, este domingo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda lideró en Telecinco con un estupendo 18,1% de share y 1.557.000 televidentes. El reality, que congregó 4.576.000 espectadores únicos, subió a un gran 23% en el target entre 25 y 44 años. Además, superó el 30% de cuota de pantalla durante sus minutos finales.