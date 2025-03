Ana, novia de Borja González, revela el motivo de su ausencia en 'Supervivientes'

Borja González ha vuelto a la televisión como uno de los grandes fichajes de 'Supervivientes', el reality más extremo de Telecinco. Tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones', el joven valenciano se enfrenta a un nuevo reto en Honduras. Sin embargo, la ausencia de su pareja, Ana Solma, en los platós del programa ha generado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Y es que uno de los pilares principales de 'Supervivientes' es tener un buen defensor en plató que saque la cara por ti en los momentos más difíciles. Lo habitual es que los concursantes elijan a sus seres queridos, por lo que la ausencia de Ana en las galas ha alarmado a los seguidores de la pareja. Ante la creciente preocupación, la influencer ha decidido aclarar los motivos de su ausencia.

| Mediaset

"Tengo muchas cosas que contaros. Hoy estoy megacansada porque llevamos desde esta mañana mi madre y yo pateándonos todo el centro de Valencia", narraba la valenciana. Tras relatar la exhaustiva búsqueda de un vestido para su madre, Ana ha querido zanjar los rumores sobre su relación con Borja González.

"Esta noche hay 'Supervivientes' y no he ido al debate no porque no quiera, yo si me llaman voy", asegura. Sin embargo, parece que esta vez el programa de Telecinco no la ha invitado a formar parte del debate. "Esta vez como hay más nominados tal vez se ha colapsado un poco el plató", dejaba claro Ana Solma.

| Instagram, @analopez

A pesar de su ausencia en plató, la influencer ha dejado claro que su relación sigue intacta. Además, ha confesado que no se perderá ni un solo programa de 'Supervivientes' y que estará cada noche apoyando a su "gavilán" desde casa.

Una relación televisiva

Antes de 'Supervivientes', pudimos conocer a la pareja en la séptima edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Ana y Borja viajaron hasta la República Dominicana para afianzar su relación y aclarar si estaban hechos el uno para el otro. La pareja salió junta y reforzada de su paso por el concurso de Telecinco y, meses después, anunciaron que iban a tener un hijo.

Luca, que actualmente tiene un año, ha sido una de sus grandes alegrías, sin embargo, el estrés de cuidar a un recién nacido ha hecho mella en la pareja. En 2024, ambos se sumaron a 'Recién nacidos', formato de Telecinco donde se pusieron a manos de una psicóloga profesional para solucionar sus problemas. Pese a todo, la pareja se muestra más unida que nunca y Ana se ha convertido en el mayor apoyo de Borja durante su paso por 'Supervivientes 2025'.