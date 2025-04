Pepe del Real dice lo que muchos piensan del concurso de Makoke en 'Supervivientes'

Makoke ha vuelto a ser una de las protagonistas de 'Supervivientes' en las últimas horas. La concursante ha tenido un enfrentamiento con Joshua Vázquez, que la ha atacado con su papel en la isla. Un tema que ha sido tratado por los colaboradores de 'Vamos a ver', que han tenido opiniones divididas.

"Tiene a su favor Makoke una cosa, que ella tiene callo más que de sobra en este tipo de enfrentamientos y críticas", arrancaba Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver'.

Además, Adriana Dorronsoro también se posicionaba en el lado de la colaboradora: "Hay una cosa que tiene razón Makoke. Él ha cogido ese comentario que hizo en el oráculo con pinzas. Ellos señalaban a Anita por sus antecedentes, pero Makoke también dijo que podía señalar a Joshua, que había estado cuidando el fuego y podría haber hecho las lentejas. También tendrán derecho de defender a otra persona".

No obstante, no contaba con la misma opinión Alexia Rivas: "A Makoke no la acabo de ver venir, me parece una persona de "líbrame de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo". Ella me parece agua mansa, pero que en cualquier momento te pica el escorpión. No me acabo de fiar y creo que a Anita le puede perjudicar más que beneficiar".

Asimismo, ha sido Pepe del Real quien ha dado en la clave sobre su participación en el reality. "Makoke tenía muchísimas ganas de participar en 'Supervivientes' y no la estoy viendo brillar. Con todas las ganas que tenía creo que Honduras le está viniendo grande, me da la sensación", sentenciaba.

"Joshua quiere ser conocido y se va a apuntar a todas las discusiones que pueda. Discutir con Makoke le puede venir muy bien porque le da protagonismo. Makoke ha visto que ir de zen no vende y va a bajar al barro porque ve que es absolutamente necesario. Además, le ha visto las orejas al lobo porque ha sido nominada", sentenciaba Alessandro Lequio.

"Creo que el barro no le asusta porque se ha visto en muchos. Creo que no está fuerte mentalmente, tiene demasiado la cabeza fuera con su novio y sus planes. Por ahí puede que la ganan", añadía Sandra Aladro

"Comprando todos vuestros argumentos, no obstante, ella no ha buscado esa confrontación, se la ha visto. Eso es un punto a su favor, se está defendiendo. Joshua tenía ganas de cogerla por banda", decía Antonio Rossi en 'Vamos a ver'. Sin embargo, Alexia Rivas discrepaba: "Si te das cuenta, Makoke casi nunca empieza las discusiones porque es muy lista para eso. Ella espera que la ataquen y cuando la atacan se hace la víctima".