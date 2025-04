Carlos Sobera paraliza 'Supervivientes' para lanzarle un dardo a Álvaro Muñoz Escassi

Esta noche, 'Supervivientes' ha dado un vuelco de 180º con el intercambio de equipos. Los concursantes se han visto obligados a votarse entre ellos para decidir quién debe integrarse como nuevo miembro de Playa Furia. En el proceso, Álvaro Muñoz Escassi ha tenido un desafortunado comentario queha obligado a Carlos Sobera a intervenir.

Todo sucedía mientras el presentador le pedía al jinete que dijera el nombre y los motivos del compañero que debía unirse a Playa Furia. Sin muchas sorpresa, Álvaro Muñoz Escassi apuntaba a Makoke, con quien ha protagonizado un tenso momento esta semana. Los motivos que exponía el concursante hacían saltar las alarmas en el plató de 'Supervivientes', obligando al presentador vasco y colaboradores a intervenir.

| Telecinco

"Quiero que Makoke se vaya al otro grupo porque es la que menos me sirve en la playa", comentaba el jinete sin pestañear. Además, el concursante añadía lo que el resto de concursantes le aportaban al concurso, como que Koldo Royo recogiera leña o el "buen ambiente" que crea Laura Cuevas.

Ante esto, Carlos Sobera se quedaba sorprendido. "Pareces el señorito de la isla...", comentaba por lo bajini el presentador, en tono irónico. Un comentario que el jinete no escuchaba bien (o fingía no hacerlo) y le pedía que lo repitiera. Sin embargo, Carlos Sobera cortaba la conexión en directo.

Sin embargo, Carlos Sobera no ha sido el único que ha querido señalar el polémico comentario de Escassi. Bárbara Rey, que se estrenaba la semana pasada como colaboradora de 'Supervivientes', también sentenciaba al concursante. "Dice que quiere echar a Makoke porque no le sirve... no he visto un comentario más feo y más machista", resaltaba la vedette.

Un comentario que ha sido también muy criticado en redes sociales, que coincidían con Carlos Sobera en resaltar lo desafortunado que había sido. No es la primera vez que Álvaro Muñoz Escassi causa la polémica en 'Supervivientes'. Ya son varios concursantes, como Makoke o Anita Williams, los que han destacado la actitud soberbia y autoritaria del concursante.

A pesar de todo, Álvaro Muñoz Escassi se ha salido con la suya y Makoke se convierte en la nueva habitante de Playa Furia. Una decisión que da un vuelco de 180º grados a 'Supervivientes' y que intenta darle una nueva oportunidad a Playa Furia tras las numerosas bajas que ha sufrido.