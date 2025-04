Carmen Borrego rompe su silencio y revela ahora el sufrimiento que vivió en 'Sálvame'

Con el exitoso estreno de la duodécima edición de 'Tu cara me suena', la batalla por las audiencias se recrudece todavía más. Por ello, Telecinco se ha puesto las pilas con un cartel de invitados de 'De Viernes' más potente que nunca. Uno de los platos fuertes era el careo entre Carmen Borrego y José María Almoguera, donde la ex-colaboradora de Sálvame revelaba los malos momentos vividos en el magacín.

La tertuliana y su hijo habían conseguido acercar posturas tras el concurso del joven en 'GH DÚO'. Unos meses distanciados que le sirvieron a ambos para reflexionar y darse cuenta de que se echaban de menos. Recordamos que, antes de su paso por Guadalix de la Sierra, José María Almoguera se había distanciado de su madre tras vender una exclusiva vendiendo el embarazo de Paola Olmedo.

Un periodo difícil para la familia de Carmen Borrego, que buscaba darle un final a este confrontamiento en el último 'De Viernes'. Un intenso cara a cara en el que madre e hijo se han sincerado el uno con el otro, buscando solucionar las cosas de una vez por todas.

Ha sido en este momento que Carmen Borrego ha aprovechado para abrirse sobre 'Sálvame', el difunto magacín en el que colaboró en su etapa final. El programa de Jorge Javier Vázquez fue uno de los principales propulsores en dinamitar la relación con José María Almoguera cuando la forzaron a escuchar unos audios de su ex-nuera criticándola.

“En ese momento trabajaba en un programa en que este tipo de cosas eran una auténtica bomba de relojería”, explicaba la colaboradora. Además, la hermana de Terelu Campos no ha dudado en hablar con sinceridad de las presiones que recibía por la dirección del programa. "Era muy difícil para eso. Y si yo desaparecía, era casi peor, iban a hacer mucho más daño", seguía contando.

Unas explicaciones que no convencían a José María Almoguera, que le chaba en cara su comportamiento. "Yo también estoy ahora en esto y cuando tú no vas, no lo sacan igual, lo tratan más de soslayo", matizaba el joven, que es el nuevo colaborador de 'TardeAR'.

“Eso es en lo que hacemos ahora, en este momento, en ese programa no era así”, argumentaba ella. Así, la ex-colaboradora de 'Sálvame' reconocía la presiones que habría recibido para quedarse en el programa. "Se me dijo que si no iba, iban a sacar otras cosas que tenían grabados que eran peores", confesaba.

Eso sí, Carmen Borrego también ha reconocido su parte de responsabilidad, asegurando que debería haber salido del programa mucho antes. "¿Tenía que haber consentido que me dijeran esto? Seguramente no", confesaba la colaboradora, visiblemente afecta.

Además, 'De Viernes' revelaba también que José María Almoguera le había pedido a su madre que dejara de trabajar para el magacín. "Me dijo que me pagaba lo que suponía que dejara de trabajar pero, en ese momento, dije que no podía dejar de hacerlo", confesaba.

Un error del que Carmen Borrego todavía se arrepiente. Según la tertualiana, su paso por 'Sálvame' y la exclusiva de Lecturas fueron el detonante para desgastar la relación con su hijo. Algo que "ha pagado muy caro" y que estuvo a punto de destrozarle la vida.

Sin embargo, después de 'GH DÚO' parece que la relación entre José María Almoguera y su madre está en una nueva etapa. El tenso cara a cara terminaba con un afectuoso abrazo entre ambos: una clara confirmación de que la reconciliación entre ellos ya es oficial.