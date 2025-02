La confesión más personal de José María Almoguera en 'GH DÚO'

José María Almoguera comenzaba esta edición de 'GH DÚO' como uno de los grandes desconocidos. A pesar de formar parte de uno de los clanes televisivos más comentados, la figura del joven no era tan televisiva como el del resto de su familia. Acostumbrados a conocerle a través de las exclusivas en revistas, esta ha sido la primera vez que el hijo de Carmen Borrego mostraba su cara más personal en televisión.

Lo ha hecho prácticamente desde el principio de la edición, donde se ha abierto al amor al conocer a María la Jerezana. Los dos han protagonizado el 'carpetazo' de la edición, mostrándose muy unidos hasta la expulsión de la jerezana frente a Romina Malaspina. Sin embargo, la salida de ella de la casa de 'GH DÚO' no ha hecho que José María Almoguera deje de hablar de ella.

En esta ocasión, lo ha hecho revelando algo que nunca antes se había atrevido. Los concursantes estaban hablando de bodas cuando Maica Benedicto se ha dirigido al hijo de Carmen Borrego. "¿Tú volverías a casarte?", le preguntaba directamente.

| Mediaset

Sin pensárselo, José María Almoguera ha declarado que no, que ahora mismo "no lo haría". Esto, obviamente, ha sorprendido a sus compañeras, que por su actitud con María Sánchez ya se esperaban que la pareja hubiera hablado de ello. "¿Cómo que no? ¿Y si María sí quiere casarse?", le ha preguntado de nuevo Maica.

"Pues que se case, yo no tengo problema", ha declarado el joven, dando a entender que no podía ser con él. Por supuesto, Maica ha vuelto a insistirle, recordándole a su pareja dentro de la casa y en "lo guapa que estaría vestida de novia". José María Almoguera seguía sin dudar: "si María quiere casarse que se case, que me llame cuando se divorcie. Casarse es separarse", llegaba a declarar.

Sus palabras han cabreado a Marieta Díaz, que lleva meses deseando casarse, y que no podía creerse lo que escuchaba. "No quiero escuchar a este señor", le decía entre risas a su amigo. Por supuesto, la otra persona que tenía que pronunciarse era María.

La jerezana, desde plató, ha escuchado atentamente las palabras de José María. Al ser cuestionada por Ion Aramendi, ella ha querido dejar zanjado el tema: "¿Nadie se ha preguntado lo que quiero yo?", ha asegurado primero. "Yo quiero casarme algún día, pero no entra en mis planes ahora mismo"