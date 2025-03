José María Almoguera se planta en 'Tardear' tras una pregunta sobre Terelu Campos

Llevaba días amenazando con ello y, finalmente, Terelu Campos ha abandonado 'Supervivientes 2025'. La colaboradora se encontraba con el protocolo de abandono activo, asegurando que su cuerpo ya no aguantaba más. Tras unos días de reflexión, la superviviente ha dicho adiós a esta aventura en 'Conexión Honduras'.

Después de haber estado apoyándola en estos casi 20 días, ahora sus más allegados deben enfrentarse a esta noticia en los programas que colaboran. Uno de ellos ha sido José María Almoguera, que se ha negado a contestar en 'TardeAR' una pregunta que le ha resultado un poco incómoda.

Y es que, el abandono de Terelu Campos ha quedado en segundo plano después de que se abriera en canal como nunca en el estrenado 'Puente de las emociones'. En él, la superviviente se sinceró y habló con todo lujo de detalles sobre el suicidio de su padre, sobre el cáncer que ha sufrido dos veces y sobre su actual familia. Con todo esto, la colaboradora ha acabado entre lágrimas desconsoladas.

| Telecinco

Al ver las imágenes sobre el puente, Jose María Almoguera confesó sobre su tía que: "Lo hizo con mucha valentía y fuerza. Sé lo doloroso que ha sido para ella sacar ese tema", en referencia al oscuro momento que vivió su familia.

Verónica Dulanto quiso profundizar en otro tema que ahora es noticia, el yerno de Terelu Campos: "Sobre los problemas judiciales que ha tenido Carlo Costanzia, ¿cómo ha caído en la familia?". La respuesta del sobrino fue incisiva y no dio lugar a que los allí presentes le replicaran: "Yo en eso no me meto. No sé absolutamente nada y no voy a hablar de algo que no conozco. Tampoco me afecta...". Aunque reconoció que "Carlo es mi familia".

Respecto a esto, Terelu Campos sí que tuvo unas palabras concretas para su hija Alejandra Rubio y para su novio Carlo Constanzia: "Se le ha hecho mucho daño por quedarse embarazada tan pronto. Pero tiene una mentalidad muy fuerte y estoy encantada de que me haya dado ese nieto, al que me como". A su yerno le definió como "muy cariñoso".