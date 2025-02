El mensaje de Carmen Borrego a su hijo en 'GH DÚO' tras meses de distanciamiento

La relación de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, no estaba en su mejor momento antes de 'GH DÚO'. El joven culpaba a su madre de haber vendido la exclusiva del embarazo de Paola Olmedo, su por aquel entonces esposa. Sin embargo, tras meses de distanciamiento y un vínculo roto, parece que las cosas retoman su camino.

Ha sido en esta gala de 'GH DÚO', dedicada a San Valentín. Familiares, amigos y parejas de los concursantes han subido a Guadalix de la Sierra para protagonizar unos reencuentros con mucho amor y romanticismo. Uno de los más esperados era el de Carmen Borrego y su hijo.

Finalmente, aunque la colaboradora no ha acudido a la casa, sí ha querido mandarle un emotivo mensaje a su hijo. "Estoy deseando abrazarte", comenzaba ella, "Te quiero muchísimo", le decía, ante un José María Almoguera sonriente.

| Mediaset

"Después de tantos meses de distanciamiento, verte todos los días por la tele me ha dado la vida como madre", ha confesado finalmente, haciendo referencia a la tensa situación que vivían. Sin embargo, la colaboradora ha aprovechado el momento para resaltar lo orgullosa que está de él.

Como regalo, José María Almoguera también ha recibido un conmovedor video de su madre jugando con Marc, su hijo de 1 año. Tras ello, su respuesta no se ha hecho esperar, más emocionado que nunca. "Me alegro mucho que pases tiempo con él, ya que yo no puedo estar", le agradecía.

También ha querido lanzarle un mensaje muy claro a su madre. "Espera que ya queda poco. En cuanto salga de aquí nos vemos y solucionamos lo que tengamos que solucionar", le decía, tendiendo puentes a una posible reconciliación.

Desde plató, Carmen Borrego se ha mostrado muy emocionada. "Sé que a él le cuesta expresarse en público pero sé que lo dice de corazón", admitía. "Tú hermana y tú sois lo más importante de mi vida. Tenemos que aprender a querernos porque eso es lo que querría la que está ahí arriba y que también estaría súper orgullosa de ti", le decía, haciendo referencia a su abuela, María Teresa Campos