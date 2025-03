Carmen Borrego da en la clave sobre la reacción de Terelu a la nueva Paola Olmedo

Uno de los más comentados de la última gala de 'Supervivientes' dejó momentos memorables fue la reacción de Terelu Campos al ver el cambio físico de Paola Olmedo. La comunicadora, que regresó tras 18 días de aventura en Honduras, entró al plató entre aplausos después de haber intentado abandonar en varias ocasiones. Al descubrir la identidad de Paola Olmedo, su reacción fue de desconcierto, lo que llevó a muchos a cuestionarse si realmente no la reconocía o si estaba exagerando.

Para disipar cualquier duda, los colaboradores de 'Vamos a ver' preguntaron a Carmen Borrego sobre la reacción de su hermana. La colaboradora no dudó en aclarar lo sucedido: "He hablado con Terelu y me jura que no reconoció la fotografía de Paola". "Le pregunté si anoche hizo un poco de teatro en ese momento y me ha dicho: 'Te prometo, Carmen, que no tenía ni idea de quién era'", añadió.

Carmen Borrego respaldó las palabras de su hermana y consideró que la presentación de Jorge Javier Vázquez pudo haber contribuido a su desconcierto. "Si Jorge no hubiera hecho esa introducción diciendo que era una actriz nueva, a lo mejor sí que la hubiera reconocido", explicó.

| Mediaset

Además, no dudó en elogiar a Terelu Campos por su aspecto tras su paso por 'Supervivientes': "Terelu para mi gusto se produce demasiado, ella es guapa al natural. A mí ella me gusta más sin maquillar, ya nos lo decía mi madre, que nos maquillamos demasiado, que prefería vernos con la cara lavada". También añadió: "Ella tiene la cara muy bonita y creo que no necesita tanta producción".

Por su parte, Alejandra Rubio quiso dedicarle unas palabras a su madre al reencontrarse con ella tras la aventura: "Yo he visto a la persona que quería ver. He visto siendo graciosa, siendo tú, como eres en casa".

Recordamos que 'Supervivientes' siguió líder en audiencias sin rival en su cuarta gala al obtener un gran 22,2% y 1.446.000 espectadores. El reality de Telecinco subió a un 28% en los espectadores de 25 a 44 años.