Carmen Borrego trenca el seu silenci i revela ara el patiment que va viure a 'Sálvame'

Amb l'exitosa estrena de la dotzena edició de 'Tu cara me suena', la batalla per les audiències es recrueix encara més. Per això, Telecinco s'ha posat les piles amb un cartell d'invitats de 'De Viernes' més potent que mai. Un dels plats forts era el careig entre Carmen Borrego i José María Almoguera, on l'excol·laboradora de Sálvame revelava els mals moments viscuts al magazín.

La tertuliana i el seu fill havien aconseguit acostar postures després del concurs del jove a 'GH DÚO'. Uns mesos distanciats que els van servir a tots dos per reflexionar i adonar-se que es trobaven a faltar. Recordem que, abans del seu pas per Guadalix de la Sierra, José María Almoguera s'havia distanciat de la seva mare després de vendre una exclusiva venent l'embaràs de Paola Olmedo.

| Mediaset

Un període difícil per a la família de Carmen Borrego, que buscava donar-li un final a aquest enfrontament en l'últim 'De Viernes'. Un intens cara a cara en què mare i fill s'han sincerat l'un amb l'altre, buscant solucionar les coses d'una vegada per totes.

Ha estat en aquest moment que Carmen Borrego ha aprofitat per obrir-se sobre 'Sálvame', el difunt magazín en què va col·laborar en la seva etapa final. El programa de Jorge Javier Vázquez va ser un dels principals impulsors en dinamitar la relació amb José María Almoguera quan la van forçar a escoltar uns àudios de la seva ex-nora criticant-la.

“En aquell moment treballava en un programa en què aquest tipus de coses eren una autèntica bomba de rellotgeria”, explicava la col·laboradora. A més, la germana de Terelu Campos no ha dubtat a parlar amb sinceritat de les pressions que rebia per la direcció del programa. "Era molt difícil per això. I si jo desapareixia, era gairebé pitjor, anaven a fer molt més mal", seguia explicant.

Unes explicacions que no convencien a José María Almoguera, que li retreia el seu comportament. "Jo també estic ara en això i quan tu no vas, no ho treuen igual, ho tracten més de passada", matisava el jove, que és el nou col·laborador de 'TardeAR'.

“Això és en el que fem ara, en aquest moment, en aquell programa no era així”, argumentava ella. Així , l'excol·laboradora de 'Sálvame' reconeixia les pressions que hauria rebut per quedar-se al programa. "Se'm va dir que si no anava, anaven a treure altres coses que tenien gravades que eren pitjors", confessava.

| Mediaset

Això sí, Carmen Borrego també ha reconegut la seva part de responsabilitat, assegurant que hauria d'haver sortit del programa molt abans. "Havia de consentir que em diguessin això? Segurament no", confessava la col·laboradora, visiblement afectada.

A més, 'De Viernes' revelava també que José María Almoguera li havia demanat a la seva mare que deixés de treballar per al magazín. "Em va dir que em pagava el que suposava que deixés de treballar però, en aquell moment, vaig dir que no podia deixar de fer-ho", confessava.

Un error del qual Carmen Borrego encara se'n penedeix. Segons la tertuliana, el seu pas per 'Sálvame' i l'exclusiva de Lecturas van ser el detonant per desgastar la relació amb el seu fill. Una cosa que "ha pagat molt car" i que va estar a punt de destrossar-li la vida.

No obstant això, després de 'GH DÚO' sembla que la relació entre José María Almoguera i la seva mare està en una nova etapa. El tens cara a cara acabava amb una afectuosa abraçada entre tots dos: una clara confirmació que la reconciliació entre ells ja és oficial.