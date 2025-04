La actuación de 'Tu Cara Me Suena' de la que todo el mundo está hablando en su estreno

El estreno de la duodécima temporada de 'Tu cara me suena' en Antena 3 no pudo empezar con más fuerza. La gala inaugural estuvo cargada de talento, emoción, sorpresas y actuaciones que no han dejado indiferente a nadie. Sin embargo, entre las imitaciones más destacadas, fue la joven Melani García quien se alzó como la gran revelación de la noche.

La cantante, conocida por su victoria en 'La Voz Kids' y por representar a España en Eurovisión Junior, realizó una actuación perfecta al meterse en la piel de Céline Dion. Melani interpretó "L'hymne à l'amour", misma pieza con la que la artista emocionó al mundo durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. No solo logró reproducir con fidelidad cada nota, sino que consiguió algo aún más complicado: transmitir la misma emoción y sensibilidad que caracterizó aquella interpretación.

"Era muy difícil captar toda la emoción que tenía Celine, pero el silencio que se ha producido aquí, la emoción que nos has trasladado, cómo lo has sentido y cómo lo has cantado", dijo Manel Fuentes. Por su parte, Àngel Llàcer, visiblemente emocionado, se rindió ante el talento de la joven: "¿Pero tú de dónde eres? Es que estoy a punto de explotar, es que es muy fuerte".

| Atresmedia

Sin embargo, con la voz entrecortada, fue Chenoa la que ofreció la reflexión más profunda de la noche: "A mí que me emocione la gente, hasta me cuesta un poco. Últimamente, las voces potentes las escucho menos y cuando escucho un tema como este, en una niña de 17 años, con esa bestialidad y sentimiento... Me dejas absolutamente sin palabras".

De este modo, el jurado de 'Tu Cara Me Suena' premió la actuación de Melani con dos doces y dos onces. Además, el público también le otorgó el doce, posicionándola como la ganadora indiscutible de la noche. "Has hecho historia abriendo esta edición de 'Tu cara me suena', creo que va a quedar esta actuación por siempre. Van a venir retos en las siguientes galas muy diferentes, pero creo que es de ley decir que ha sido sublime", añadió Chenoa.

Finalmente, Melani, como valenciana, decidió donar los 3.000 euros del premio benéfico a la fundación Horta Sud. Se trata de una asociación dedicada a ayudar a los municipios de la Comunidad Valenciana más afectados por la DANA del pasado octubre. "Soy valenciana y tengo muchísimos familiares y amigos que han sufrido mucho la tragedia de la DANA y han pasado cosas horribles", explicó emocionada.