Nadie esperaba las palabras de Carmen Borrego sobre Terelu Campos y 'Supervivientes'

Terelu Campos se prepara para embarcarse en una de las experiencias más desafiantes de su carrera. Su participación en 'Supervivientes', aunque no como concursante, ha sido una de las noticias más impactantes de la semana tras su anuncio en 'De Viernes'. La colaboradora, que seguirá los pasos de su hermana Carmen Borrego, podría saltar del helicóptero el próximo jueves 6 de marzo.

De este modo, 'Socialité' dedicó parte de su emisión de este sábado 1 de marzo a analizar esta sorprendente decisión. Para profundizar en el tema, enviaron a un equipo hasta Toledo, donde se encontraba Carmen Borrego en un evento. "Yo creo que, cuando uno va a un reality, puede ir a hacer supervivencia o espectáculo", expresó Carmen Borrego ante el micrófono de 'Socialité'.

Además, quiso dedicarle un valioso consejo a Terelu Campos para afrontar esta aventura: "Que no piense en lo de fuera, que intente disfrutarlo y se olvide de todo. Yo no puedo enseñarle nada". También quiso destacar la parte positiva del concurso: "Hay cosas muy bonitas que tiene que disfrutar".

| Mediaset

Respecto a lo más complicado de la aventura, Carmen Borrego lo tenía claro: "Hay un momento en el que tú tienes que armarte de valor para tirarte de un helicóptero. Cuando ya te has tirado, ya has superado algo muy importante. ¿Sabes cuándo es el peor momento? Cuando llegas a la playa, te sueltan ahí y te abandonan llena de barro".

Más allá de Terelu Campos, Marta López ambién quiso opinar sobre este fichaje: "No veo a Terelu preparada para nada. Va a ser un numerito, no me lo pierdo ni loca, a ver si pasa la primera noche". Además, lanzó una comparación con Carmen Borrego, dejando una contundente reflexión: "Es complicado hacerlo peor que Carmen, pero yo creo que Terelu se va a superar".

Cabe destacar que, por el momento el casting de 'Supervivientes' está formado por Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou y Ángela Ponce. Por su parte, Terelu Campos se incorpora al elenco, pero no como concursante oficial, sino que viajará a Honduras con una misión.