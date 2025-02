El público no compra a José María Almoguera y se queda fuera de la final de 'GH DÚO'

'GH DÚO' se planta en su recta final y celebra una semifinal llena de emociones. La audiencia lleva votando por su ganador desde el pasado martes, cuando se abieron las líneas en positivo. Tras la anticipada expulsión de Álex Ghita, se confirmaban los 6 finalistas que lucharían por llevarse el maletín. Maica Benedicto, Óscar Landa, Marieta Díaz, Romina Malaspina, José María Almoguera y Sergio Aguilera siguen en la carrera por convertirse en el ganador de la tercera edición de 'GH DÚO'.

Sin embargo, hoy es una gala repleta de sorpresas. Tal y como ha anunciado Carlos Sobera al inicio de la gala, hoy es noche de doble expulsión. La carrera por el maletín se reduce a casi la mitad y tras esta noche solo quedarán cuatro candidatos.

Durante la gala, los seis han proclamado a todo viento la ilusión que les causa haber llegado hasta aquí. Se ha emocionado especialmente Maica Benedicto, que se quedó a un paso de la final en su edición original. Sin embargo, todos se han mostrado muy contentos y eso se ha demostrado en la convivencia, más tranquila que nunca.

Al poco de comenzar la gala, 'GH DÚO' cerraba las líneas y ya conocía el nombre del primer concursante que se queda fuera de la final. Por ello, Carlos Sobera le ha pedido a los concursantes que acudan al renovado salón de juegos, convertido en una sala llena de luz y pantallas para esta recta final.

| Mediaset

Tras ello, ha llegado el momento definitivo: el de la primera expulsión de la noche. Tras una ceremonia exprés de salvación, el duelo final ha quedado entre pesos pesados de la edición: José María Almoguera, Maica Benedicto y Óscar Landa. Contra todo pronóstico, Sergio y Romina han sido los primeros en librarse de la expulsión, seguidos de Marieta. "Recordad que el orden en el que salvaremos no significa nada", les ha recordado el presentador.

Finalmente, la audiencia no ha comprado a José María Almoguera. A pesar de haberse anunciado como uno de los fichajes estrella por su relación con Carmen Borrego, parece que su concurso no ha convencido. Desde hace semanas, tanto concursantes como colaboradores han acusado al joven de las Campos de no mojarse lo suficiente.

"Ha estado llevándoselo calentito cada semana", le achacaba Marta Peñate en uno de los últimos debates, calificándole de mueble. Algo que se ha reflejado en los porcentajes. Solo un 1% de la audiencia ha votado a José María Almoguera como ganador, algo que asegura que le "sorprende". Sin embargo, el joven ha asegurado que se "esperaba este resultado" y que "ha llegado más lejos de lo que pensaba".

Tras una tensa despedida con Miguel Frigenti, José María Almoguera pone rumbo al plató de 'GH DÚO' para reencontrarse con Carmen Borrego, a la que hace casi un año que no ve.