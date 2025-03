Terelu Campos se abre como nunca hablando del suicidio de su padre en 'Supervivientes'

Llevaba días amenazando con ellos pero, finalmente, Terelu Campos ha abandonado 'Supervivientes 2025'. La colaboradora llevaba días con el protocolo de abandono activo, asegurando que su cuerpo ya no aguantaba más. Tras unos días de reflexión, este ha sido su último día en los Cayos Cochinos y qué mejor forma de despedirse que estrenando el puente de las emociones.

Allí, Terelu Campos se ha abierto en canal sobre su vida, haciendo un repaso en su historia y, sobretodo, su familia. De hecho, la colaboradora ha acabado entre lágrimas desconsoladas recordando un oscuro momento de su vida: el suicidio de su padre.

"Mis padres eran un matrimonio normal", asegura la colaboradora, recordando el matrimonio de María Teresa Campos y su marido, José María Borrego. Ha recordado a su madre como una mujer muy trabajadora que tuvo que marcharse a Madrid para avanzar en su carrera.

Cuando Terelu Campos tenía 18 años, su padre se suicidó. "Se fue a su casa y se pegó un tiro", desvelaba la colaboradora entre lágrimas. "Mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable pero mi hermana y yo no lo consentimos", seguía explicando ella. Cuando sucedió, el matrimonio se había divorciado recientemente.

| Mediaset

"Tras eso, tuvieron que pasar 25 años para que pudiera perdonar a mi padre", aseguraba la colaboradora, que narra como se enfadó con él hasta llegar a odiarlo. "Con el paso del tiempo he entendido que estaba enfermo. Le perdono pero no puedo olvidar, porque quiso separarse de nosotras", narraba completamente rota.

La concursante también ha aprovechado la oportunidad para recordar sus inicios en la radio. Hija de dos comunicadores, Terelu Campos ha querido aclarar que no todo "le vino dado". "Me levantaba a las 4 de la mañana porque a las 6 teníamos un programa para grabar", recuerdo ella.

Además, Terelu Campos ha mencionado en el puente de las emociones el cáncer que ha sufrido doblemente. "El segundo me devastó porque me sentí débil por primera vez", contaba ella, de nuevo muy emocionada. "En mi primer cáncer no me dejé ayudar porque mi hija era pequeña y no quería que me viera enferma", narraba. "Me levantaba para ir a una quimio y luego llevaba a mi hija al cole como si nada", decía dándole su mérito a todas esas madres que lo hacen diariamente.

Por último, hablaba de su hija Alejandra Rubio y su embarazo: "Se le ha hecho mucho daño por quedarse embarazada tan pronto. Pero tiene una mentalidad muy fuerte y estoy encantada de que me haya dado ese nieto, al que me como". También ha roto una lanza a favor de su yerno, Carlo Constanza, al que ha definido como "muy cariño".