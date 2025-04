Así ha sido el regreso de Àngel Llàcer a 'Tu Cara Me Suena' tras su problema de salud

La duodécima temporada de 'Tu Cara Me Suena' ya está en marcha y lo ha hecho por todo lo alto. El estreno de esta nueva entrega en Antena 3 ha traído muchas sorpresas: un elenco renovado, un fichaje en el jurado y, sobre todo, el regreso más esperado. Tras su ausencia la temporada pasada, Àngel Llàcer ha vuelto a 'Tu Cara Me Suena' tras haber superado una dura etapa de salud.

Una de las principales novedades es la incorporación de Florentino Fernández como "jurado en prácticas", que entra como sustituto de Carlos Latre. Aunque la atención estaba centrada en este debut, fue el regreso de Àngel Llàcer lo que verdaderamente marcó el ritmo emocional de la noche.

'Tu Cara Me Suena' arrancó con un número musical protagonizado por el jurado, en una demostración de entrega y sentido del humor. Flo sorprendió como Quevedo, Chenoa deslumbró caracterizada de Dua Lipa, Lolita fue homenajeada por Susi Caramelo y Àngel Llàcer reapareció en el escenario de 'Tu Cara Me Suena' transformado en Salomé.

La primera actuación corrió a cargo de Ana Guerra, que interpretó "Si antes te hubiera conocido", marcando el arranque oficial de la edición. A continuación, Goyo Jiménez protagonizó una divertida transformación en El Príncipe Gitano, incluso deshaciéndose de su barba habitual para meterse de lleno en el personaje. Fue tras su actuación cuando se produjo uno de los momentos más emotivos de la gala: Àngel Llàcer tomó la palabra, visiblemente emocionado.

"Quiero hacer un paréntesis porque esto que va a pasar para mí es muy importante. Es la primera valoración después de haber estado enfermo", comenzó diciendo el actor catalán en 'Tu Cara Me Suena'. Con sinceridad, compartió con la audiencia el miedo que sintió: "Tenía mucho miedo de volver. En el hospital, que lo pasé tan mal, le decía a los doctores y enfermeras: tengo que volver a 'Tu Cara Me Suena'. Y me ponían una cara que decía: tú no vas a volver".

"Yo tenía que volver porque significaba estar curado del todo. Lo único que quería era volver aquí. La operación que me hicieron, que casi muero, la sobreviví, y volví a nacer el 6 de mayo, que es el cumpleaños de Lolita. Y Lolita me decía: tú vas a volver a 'Tu Cara Me Suena'. Como era gitana se pensaba que lo adivinaba todo".

"Dije que volvería a 'Tu Cara Me Suena' cuando me sintiera superpoderoso. El poder, y de dónde lo he sacado, me lo he planteado todo este tiempo, es por el amor que he recibido", confesó con mucho orgullo Àngel Llàcer.

De este modo, no dudó en subirse a la mesa del jurado para celebrar su regreso con una mezcla de emoción, fuerza y humor: "Y me siento tan valiente que voy a subir a la mesa. Cuidado", advirtió antes de hacerlo. Ya de pie sobre la mesa, soltó una de las frases más aplaudidas de la noche: "¡Viva la vida y viva 'Tu Cara Me Suena'!".