TVE roba por sorpresa a 'Tardear' un redactor para sus nuevas tardes de 'Sálvame'

Era un secreto a voces que desde el pasado jueves ya es oficial. Los antiguos rostros de 'Sálvame' saltan directamente a La 1 en un nuevo programa para las tardes de la cadena pública.

'La familia de la tele' es el nombre elegido y su anuncio se ha hecho público después de que este 27 de marzo llegara a su fin 'Ni que fuéramos'. Un formato de los mismos productores de 'Sálvame' que se ha emitido durante diez meses en Ten y Canal Quickie.

El nuevo programa de sobremesa contará con María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial. Además de muchos rostros de 'Sálvame' y otros que se incorporarán como colaboradores.

A menos de unas semanas de su estreno, el 22 de abril, el equipo ya está formado y uno de las personas que pasará a formar parte de esta gran familia será Narcís Naudí. El periodista trabajó en la era de 'Sálvame' y tras su fulminante cancelación, pasó a formar parte del programa vespertino de Ana Rosa Quintana; ahora en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto en su nueva etapa.

| RTVE

Ahora dice adiós no solo a 'TardeAR', sino también a Telecinco en consecuencia a su salto a la Televisión Pública. "Ha sido una suerte y un placer 'TardeAR' con todos ellos (y los que no salen)", comenzaba escribiendo en un post en sus redes sociales.

"Me voy contento y agradecido por haber podido trabajar con unos compañeros tan maravillosos. Un equipo fantástico que se deja la piel día a día para sacar adelante este programa en el que yo he tenido libertad para intentar hacer los mejores videos posibles".

Además, ha anunciado su nueva etapa: "Me voy de TardeAR, pero les deseo todo lo mejor. Me voy también de Telecinco tras más de 12 años por esos pasillos. Ahora empiezo con ilusión una nueva etapa con una nueva (o no) "familia". Una familia que será 'La familia de la tele' y que supondrá un gran reencuentro para él.

'La familia de la tele' llegará así a nuestras pantallas el 22 de abril y la noticia no deja de generar impresiones dispares en cualquier sector. Los que un día fueron calificados de hacer 'telebasura', ahora dan el salto a la televisión pública.