Telecinco presenta 'La noche de los récords' i avança les seves primeres proves

Només queda un dia perquè Telecinco batrà rècords. Aquest dimecres, 7 de maig, la cadena estrena 'La Noche de los Récords', la seva nova gran aposta per al prime time a partir de les 23:00 de la nit.

El nou format d'entreteniment, conduït per Jesús Vázquez, desafia els participants a batre rècords mundials. El programa ha estat gravat en un plató ubicat a Itàlia, on va estar present el presentador. D'altra banda, Álex Blanquer ha estat la responsable de dirigir les proves exteriors, que s'han rodat en diferents localitzacions d'Espanya.

Cada setmana, 'La Noche de los Récords' rebrà persones de diferents edats i nacionalitats amb habilitats extraordinàries i un somni en comú: aconseguir un títol de Guinness World Records i entrar al llibre. A tan sols un dia de conèixer els desafiaments extrems que afrontaran els participants, el grup de comunicació ha ofert una roda de premsa, a la qual Tveo ha assistit, per presentar als mitjans tots els detalls del que el públic podrà gaudir.

| Mediaset

Aquest programa és un format familiar per al públic, ja que "tots en alguna ocasió hem llegit el llibre dels Rècord Guinness", ha assenyalat Jaime Guerra, director de Producció de Continguts de Mediaset Espanya.

Segons ha explicat, aquest tipus de continguts sempre ha despertat una gran curiositat, generant expectació i emoció en mostrar personatges de tot el món. Els rècords que s'intenten batre són dels més variats passant per la força física, l'agilitat mental o el valor dels participants.

Recordem que Telecinco ja va emetre 'Guiness World Récords' fa 16 anys, amb Carmen Alcayde i Luis Muñoz al capdavant. Abans, el format va debutar a Espanya el 2002 a Antena 3, presentat per Manu Carreño, Mar Saura i Mónica Martínez. Ara, la producció estarà a càrrec de Cuarzo Producciones, coneguda per èxits com 'La Isla de las Tentaciones' i 'Supervivientes', prenent el relleu d'Europroducciones TV, la factoria d''El Grand Prix'.

| Mediaset

Precisament, Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), ha expressat que produir aquest programa en dos països va ser "una aventura apassionant". Aquesta coproducció entre Espanya i Itàlia ha tingut l'objectiu de produir un gran espectacle.

Tant és així, que ell mateix assegura que 'La Noche de los Récords' és un "programa que ens deixarà amb la boca oberta i del qual no es pot desenganxar la mirada". A més, assegura que els rècords no es fan pesats, ja que estan limitats en el temps.

Al llarg d'aquesta emocionant nit, el públic podrà presenciar "rècords existents i rècords nous que seran autèntiques bogeries". Tots ells estaran certificats per un equip de jutges adjudicadors, que seran els encarregats de determinar si cada repte és vàlid o no.

| Mediaset

El mestre de cerimònies, Jesús Vázquez, ha declarat que ha estat una "gran experiència" i ha avançat que els espectadorsel veuran "fent de tot". A més, ha confessat entre rialles: "Crec que mai he posat tantes cares a la meva vida". Ha descrit l'experiència com a colpidora: "El que veus et treu l'alè". Segons ha relatat, hi va haver moments en què el silenci s'apoderava d'un plató gegantí, completament paralitzat per l'increïble que aconseguien els participants.

El presentador també ha subratllat la part més emotiva del format, destacant que "no hi ha límits" i que "darrere de cada repte hi ha persones que es dediquen a això i que han aconseguit superar-se a si mateixes". El missatge que transmet el programa és clar: si t'ho proposes, no hi ha barreres que no es puguin superar.

| Mediaset

Com a novetat, Jesús Vázquez s'enfrontarà per primera vegada al repte de batre un rècord Guinness dins del propi programa. Encara que no ha volgut revelar en què consisteix exactament el desafiament —si serà físic o mental—, ha destacat la singularitat del moment, ja que serà el primer presentador de televisió en intentar superar un rècord en el transcurs del format.

En el nou avançament de l'estrena, Jesús Vázquez llança una frase reveladora: "El programa on la força no es mesura, es sent". 'La Noche de los Récords' s'ha gravat entre Espanya i Itàlia i comptarà amb deu entregues, cadascuna amb 10 i 12 rècords. El rodatge s'ha desenvolupat durant 2-3 mesos, amb dos intents per repte, excepte en exteriors, on en moltes ocasions només n'hi va haver un.

El primer programa de 'La Noche de los Récords'

En la seva nit inaugural, que s'emetrà demà, dos strongmen intentaran aixecar el major nombre de vegades 430 quilos en una màquina de viking press per superar la marca establerta. Un bomber hongarès, que amb 135 quilos de pes i prop de dos metres d'alçada és un dels homes més forts del seu país; i un operari de manteniment polonès amb 150 quilos de pes i 1,95 metres d'estatura.

| Mediaset

El programa comptarà també amb altres participants sorprenents, com un campió de memòria nord-americà capaç de recordar 310 dígits en 5 minuts o un poema de 50 línies en 15 minuts; un expert xinès en Kung Fu; i un grup de diversos recordmen indis que ja tenen 7 títols de Guinness World Records en el seu haver i desitgen sumar un nou reconeixement al seu palmarès. Una altra de les participants que aspira a aconseguir un rècord és la madrilenya Dori Gómez, una especialista de cinema i conductora d'ambulàncies que intentarà dur a terme una prova extrema: travessar en una moto almenys 12 barreres en flames.