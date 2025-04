El desplegament informatiu de Mediaset després de la mort del papa, amb cinc presentadors

Totes les cadenes s'estan adaptant per informar el millor possible sobre la mort del papa Francesc i els esdeveniments que desencadena aquest succés. Mediaset no ha modificat la seva programació, però sí que prepara un gran desplegament per narrar l'última hora. Carlos Franganillo, Isabel Jiménez, Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo i Ana Terradillos són els rostres al capdavant del desplegament de Mediaset al Vaticà després de la mort del papa Francesc

D'aquesta manera, Carlos Franganillo conduirà Informatius Telecinco 21h des de la Plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà. Per la seva banda, Isabel Jiménez, presentadora de l'edició de les 15:00 hores, informarà des d'aquest dimarts sobre els esdeveniments que vagin tenint lloc arran de la mort del Summe Pontífex. Tots dos connectaran en directe també amb Noticias Cuatro i amb els programes d'actualitat de Telecinco i Cuatro.

Informatius Telecinco comptarà, a més, amb dos equips desplaçats encapçalats pels reporters David Cacho i Sonia Losada. A més, comptarà amb les intervencions des del Vaticà dels col·laboradors Darío Menor i Marina García. A més, Álvaro Berro realitzarà connexions amb Noticias Cuatro.

| Mediaset

Per la seva banda, Ana Rosa Quintana viatjarà a la Ciutat del Vaticà per narrar en directe a 'El Programa de Ana Rosa' el funeral pel Papa Francesc. La periodista estarà acompanyada per Máximo Huerta. L'espai estarà durant tota la setmana en contacte permanent amb el reporter Álvaro López.

Així mateix, Patricia Pardo i Ana Terradillos també informaran des d'aquest dimarts en directe des del Vaticà a 'Vamos a Ver' i 'La Mirada Crítica', respectivament. Els espais comptaran amb Joaquín Prat i José Luis Vidal als seus respectius platós a Madrid. També romandran pendents dels esdeveniments 'Tardear', 'Todo es Mentira', 'En boca de todos' i 'Horizonte', que comptaran amb les intervencions de diversos equips.

Finalment, Be Mad emetrà aquest dilluns 'Llámame Francisco', minisèrie sobre la vida de Jorge Bergoglio. Narra l'etapa de la seva joventut al barri Flores d'Argentina durant els anys 60 fins al seu nomenament com el primer pontífex d'origen llatinoamericà el 2013.