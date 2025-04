Cop per a Jesús Vázquez després de patir una dura pèrdua en plenes vacances

A pesar de trobar-se en un bon moment professional, Jesús Vázquez recentment ha hagut de fer front a una dolorosa pèrdua personal. El presentador, que actualment treballa en diversos projectes amb Telecinco, ha comunicat a través de les seves xarxes socials la mort del seu amic Pepo. Una notícia que l'ha colpejat en plena escapada per Àsia.

Jesús Vázquez porta setmanes immers en la gravació de 'La noche de los récords',un nou programa que aviat veurà la llum a Telecinco. Des d'Itàlia, lloc on s'està desenvolupant el rodatge, ha compartit amb els seus seguidors la duresa de la feina i la il·lusió per un format que promet sorprendre. La seva estrena està prevista per a les pròximes setmanes, durant el mes de maig.

| Mediaset

El gallec no s'atura aquí, ja que també serà el presentador de la pròxima edició de 'Bailando con las estrellas', que torna amb la seva segona temporada previsiblement al setembre. Inicialment el talent show havia de tornar a la primavera, però finalment la nova directiva de Mediaset va decidir retardar la seva emissió a la tardor.

No obstant això, abans de llançar-se de ple a aquest nou repte, Jesús Vázquez ha aprofitat la Setmana Santa per desconnectar i embarcar-se en un viatge que tenia molt d'aventura. Uzbekistan va ser la primera destinació, amb parades en enclavaments històrics com Khiva, Bukhara i Samarcanda. Com a antic conductor de 'Pekín Express', Jesús Vázquez no va voler quedar-se curt en el seu itinerari i va decidir allargar el recorregut fins a Azerbaidjan.

Justament va ser a Bakú on va rebre la trista notícia. Sense amagar la seva emoció, va compartir un missatge emotiu a les seves xarxes socials: "Ahir ens va deixar el nostre adorat amic Pepo. No podem creure que ja no estiguis aquí amb nosaltres".

| @jvazquezoficial

Amb paraules d'afecte, Jesús Vázquez va recordar un dels moments recents viscuts amb el seu amic: "Fa uns mesos vam ser feliços gaudint la vida junts sobrevolant Panamà. Era el teu primer vol en helicòpter i estaves tan emocionat. Rient, com cada vegada que estàvem junts. Gràcies infinites pel regal de la teva meravellosa amistat. Et trobarem molt a faltar".