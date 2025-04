Mediaset dona la sorpresa i anuncia el retorn de 'La Nit dels Rècords' a Telecinco

Mediaset continua apostant per sorpresa per rescatar formats emblemàtics del seu passat. Aquesta vegada recuperarà 'Guinness World Rècords', un dels concursos més espectaculars de la televisió. Aquest programa, que desafia els participants a superar rècords mundials en cada emissió, tornarà a ser una de les grans apostes d'entreteniment de Telecinco per al 2025. Estarà conduït per Jesús Vázquez que tornarà al prime time després de liderar l'any passat el retorn de 'Allá Tú' i 'Bailando con las estrellas'.

Recordem que Telecinco ja va emetre 'Guinness World Rècords' fa 16 anys, amb Carmen Alcayde i Luis Muñoz al capdavant. Abans, el format va debutar a Espanya el 2002 a Antena 3, amb Manu Carreño, Mar Saura i Mónica Martínez al capdavant. Ara, la producció estarà a càrrec de Cuarzo Producciones, coneguda per èxits com 'La isla de las tentaciones' i 'Supervivientes', prenent el relleu d'Europroducciones TV, la factoria de 'El Grand Prix'.

Al llarg de 'La Noche de los Récords', traducció del títol que té al nostre país, es veuran "fortes emocions" i "desafiaments extrems", ja que diversos concursants afrontaran reptes que, a priori, semblen impossibles, però lluitaran per superar-los. La pregunta del milió és: ho aconseguiran?

| Mediaset

Tot apunta que la seva estrena està més a prop que mai. A la promo que ha publicat el mitjà de comunicació a les seves xarxes socials apareixen variats reptes, cadascun més difícil que l'anterior de superar. Entre els desafiaments, podrem veure un motorista creuant un extens recorregut d'obstacles en flames. "S'ho juga tot a una", declara Jesús Vázquez al vídeo. O a una persona suspesa a 17 metres d'altura, intentant superar un pal mentre s'agafa només amb les mans.

Aquests són només alguns dels superlatius duels mai abans vistos que podrem veure. 'La noche de los rècords' arriba a Telecinco per arrasar amb tot. "El gran espectacle en què tots volen superar un rècord Guinness", afirma la veu en off. Tots i cadascun dels participants lluitaran per tenir el rècord en el gran espectacle de 'La Noche de los Récords'.