Isabel Rábago fitxa per sorpresa per Antena 3 i debuta en aquest programa

Isabel Rábago reapareix a la petita pantalla després de diversos mesos d'absència. El seu retorn no passa desapercebut: la periodista s'ha incorporat com a nova col·laboradora de 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3. Ho fa quatre mesos després de conèixer-se el seu inesperat acomiadament de Telecinco, com a col·laboradora de 'Vamos a ver'.

El fitxatge s'ha fet efectiu aquest dilluns 5 de maig, just quan La 1 llança la seva nova aposta vespertina, 'La familia de la tele', amb l'antic equip de Sálvame. En aquest context de renovada batalla per l'audiència, el retorn d'Isabel Rábago adquireix una dimensió estratègica per a Atresmedia.

La seva incorporació reforça el vincle del programa amb altres antics col·laboradors de Mediaset i de la productora Unicorn Content. Isabel Rábago compartirà taula amb perfils coneguts com Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo i Pilar Vidal. De fet, a la tarda del dilluns 5 de maig també ha format part del bloc amb altres rostres com María del Monte o Miguel Lago.

| Antena 3

La seva sortida de Mediaset al desembre va sorprendre tant l'audiència com els seus propis companys. Des de llavors, Isabel Rábago ha mantingut un perfil discret, sense oferir explicacions públiques sobre les raons de la seva marxa. No obstant això, en el seu moment va revelar que, quan fos el moment oportú, parlaria de la seva abrupta sortida de Telecinco.

De moment, no s'ha aclarit si aquesta nova etapa televisiva d'Isabel Rábago inclourà altres col·laboracions dins del grup Atresmedia,com la seva possible participació a 'Espejo Público'. La possibilitat no és descartable, ja que altres tertulianes com Lorena Vázquez i Pilar Vidal alternen ambdós espais. A més, la recent sortida de Laura Fa cap a 'La familia de la tele' ha deixat vacants per cobrir al magazín de Susanna Grisoo.

Aquest nou moviment forma part d'una ofensiva clara de 'Y ahora Sonsoles' per consolidar la seva audiència en un panorama cada vegada més competitiu. A l'arribada d'Isabel Rábago, aquest dilluns, s'han sumat noves entrevistes destacades com les de Begoña Villacís i Vinila von Bismarck. Nous continguts en un intent de marcar territori davant l'oferta renovada de La 1.