Telecinco posa data d'estrena a 'La Nit dels Rècords' amb Jesús Vázquez

Telecinco posa data d'estrena a la seva nova gran aposta per a la nit de dimecres. Es tracta de 'La Noche de los Récords', un nou format d'entreteniment amb Jesús Vázquez que desafia els participants a superar rècords mundials. Un nou espai que s'estrenarà aquest mateix dimecres 7 de maig, coincidint amb l'estrena de 'Traitors' a Antena 3.

Cal destacar que 'La Noche de los Récords' s'ha gravat en un plató a Itàlia on es trobava Jesús Vázquez. Per la seva banda, Álex Blanquer ha estat l'encarregada de les proves en exteriors, gravades a Espanya. La periodista torna a Mediaset després de presentar a l'estiu 'Tiempo al tiempo' juntament amb Mario Picazo.

Pel que fa a Jesús Vázquez, torna al prime time després de liderar l'any passat el retorn de 'Allá Tú' i 'Bailando con las estrellas'. De fet, el talent show de ball havia de tornar a Telecinco a la primavera, però la seva emissió s'ha retardat a la tardor.

| Mediaset

Recordem que Telecinco ja va emetre 'Guiness World Récords' fa 16 anys, amb Carmen Alcayde i Luis Muñoz al capdavant. Abans, el format va debutar a Espanya el 2002 a Antena 3, presentat per Manu Carreño, Mar Saura i Mónica Martínez. Ara, la producció estarà a càrrec de Cuarzo Producciones, coneguda per èxits com 'La Isla de las Tentaciones' i 'Supervivientes', prenent el relleu d'Europroducciones TV, la factoria de 'El Grand Prix'.

Al llarg de 'La Noche de los Récords', traducció del títol que té al nostre país, es veuran "fortes emocions" i "desafiaments extrems". Diversos concursants afrontaran reptes que, a priori, semblen impossibles, però lluitaran per superar-los. Entre els desafiaments que es van mostrar a la promo, podrem veure un motorista creuant un extens recorregut d'obstacles en flames. També una persona suspesa a 17 metres d'altura, intentant superar un pal mentre s'agafa només amb les mans.

D'aquesta manera, 'La Noche de los Récords' és la gran aposta de Telecinco per a la nit de dimecres. La cadena compta els dilluns amb 'La Favorita 1922', que aquesta setmana acaba la seva primera temporada, per la qual cosa agafarà el relleu 'El Gran Show' de Dani Martínez o el concurs 'Todos por ti' amb Carlos Sobera. D'altra banda, dimarts, dijous i diumenge són les nits de 'Supervivientes', 'De Viernes' segueix en la seva ubicació i els dissabtes es manté 'Hay una cosa que te quiero decir'.