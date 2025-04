Telecinco dona la sorpresa i posa data d'estrena al documental d'Oriana Marzoli

Oriana Marzoli es va donar a conèixer gràcies al seu pas per 'Mujeres, hombres y viceversa' i després a 'Supervivientes' i 'GH VIP'. Després de la seva sortida de 'GH VIP' el 2023, Mediaset va decidir prescindir d'Oriana Marzoli, qui aleshores es va aventurar a participar de nou en realities de Xile i Llatinoamèrica. No obstant això, la seva popularitat internacional, especialment a Itàlia i Amèrica Llatina, ha estat clau per al seu retorn. Aquesta vegada, torna amb un projecte totalment nou: un docu-reality que promet donar molt de què parlar i que s'estrenarà el pròxim dimecres, 7 de maig.

El nou format, que es veurà a la plataforma Mitele PLUS, oferirà una mirada íntima a la vida d'Oriana Marzoli i constarà de tres episodis de 30 minuts de durada. En aquest docu-reality, la tronista repassarà la seva trajectòria mediàtica, des dels seus primers passos a televisió fins a la seva actualitat, incloent-hi la seva vida personal. Al llarg del programa, participaran familiars, amics i fins i tot exparelles de la influencer, que compartiran la seva visió sobre la vida d'Oriana.

Un dels moments destacats del docu-reality serà l'aparició de la seva actual parella, Facu González. A més, també participarà Emma García, la presentadora que va ser una de les primeres a donar-li l'oportunitat a la televisió espanyola de la mà de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

| MiTele

La pròpia cadena ha publicat un avançament de 'Inside Oriana' en què desvetlla alguns dels moments als quals s'enfrontarà la influencer. Sota la premissa "hi ha vegades a la vida que toca parar, seure a reflexionar i tornar als orígens", la televisiva dona començament al seu projecte més personal.

Després d'aquesta frase, el teaser comença en la recreació del plató de 'Mujeres, hombres y viceversa', programa que la va veure créixer televisivament i que li ha despertat molts records. Això sí, ha deixat clar que ella és "sempre copiada, mai igualada".

A més, es pot veure com s'enfronta a persones del seu passat com periodistes, excompanys de feina, exparelles o examics. I fins i tot una entrevista de la més sincera de la mà d'Emma García. La veneçolana mostrarà el seu costat més sensible i vulnerable, fent un recorregut complet per tota la història de la seva vida, en la seva aventura més emocional.

"Aquesta és la meva història i vull que m'acompanyeu en aquest viatge perquè conegueu tot el que hi ha dins meu. La veritable Oriana Marzoli", és la frase de comiat amb la qual convida l'espectador a submergir-se en la seva veritable realitat.