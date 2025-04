Marta Flich revela la veritable raó de la seva sortida de 'Todo es mentira' i de Mediaset

Aquest dijous, 'Todo es Mentira' de Cuatro va començar amb una inesperada i emotiva notícia per als seus seguidors. Risto Mejide va ser l'encarregat d'anunciar la sortida de Marta Flich, l'única cara que segueix al programa des dels seus inicis. Una sortida completament inesperada, tenint en compte la bona relació de la presentadora amb Mediaset, després de la seva confiança per presentar 'GH VIP' i les Campanades l'any passat.

Marta Flich, visiblement emocionada, va explicar la seva decisió de deixar el programa després de sis anys: "Deixo 'Todo es mentira'. No ho deixo avui, ho deixo a l'estiu. Et vull donar les gràcies per aquests sis anys", expressava inicialment al plató referint-se al seu pròxim comiat.

Després de pronunciar les seves primeres paraules sobre l'anunci, la comunicadora també ha aprofitat les seves xarxes socials per agrair i dedicar unes paraules a tot l'equip. El missatge l'ha començat recordant com es va embarcar en aquesta aventura quan va rebre la trucada de David Lillo.

| Mediaset

"El 8 de gener de 2019 va arrencar "Todo es mentira". Un format pel qual ningú donava un duro poc temps després i que avui dia no necessita presentació perquè és un referent de l'entreteniment i la informació", confessa orgullosa i emocionada.

"Per descomptat gràcies a Risto per aquests 6 anys plens en els quals hem treballat i crescut junts. Una experiència única que em porto al cor. L'actualitat moltes vegades ha estat dura però aquí estem. I mentrestant, també ens passava la vida. Que no és poc", ha afegit destacant el vincle especial que havia creat amb Risto Mejide.

A més, ha agraït a Mediaset per tanta atenció. "Mediaset i la seva directiva sempre han sabut entendre les meves necessitats. Sempre accessibles i humans. Per això, quan els vaig demanar sortir de TEM ho van lluitar, però ho van entendre".

| Mediaset

"Me'n vaig amb petons i abraçades de tots ells. També amb el cor ple dels meus talentosos amics: deixeu-me mencionar explícitament a Castelo i Virginia. Per descomptat també agraïda a tots els meus companys del programa, maquilladors i maquilladores, perruquers i perruqueres, estilisme, operadors de càmera, so, realització, redactors, companys de la neteja, seguretat, hostesses etc. Gràcies a tots ells per l'amor. Us trobaré a faltar", va afegir Marta Flich.

La periodista ha acabat el comunicat explicant el seu inesperat comiat a Mediaset: "Avui prenc la decisió de baixar-me d'aquest tren que va a 300 km/h. Una decisió que fa pessigolles a l'estómac, però necessària en aquest punt de la meva vida. Me'n vaig per explorar nous camins, per buscar noves formes de treballar i per aprendre i intentar créixer fora del conegut com he fet durant tota la meva vida".