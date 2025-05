Joaquín Prat sentencia l'actitud de Montoya després del que va passar a 'Supervivientes'

Montoya i Anita han tornat a protagonitzar una nova discussió a 'Supervivientes', que va acabar en reconciliació, demanant un sopar íntim. Molts han assenyalat especialment el jove, que va cridar "fastigosa" a la seva companya. Tot això ha estat analitzat al plató de 'Vamos a ver', amb una opinió clara per part de Joaquín Prat.

"Tot és fruit d'una relació que és difícil, diguem-ho així, no farem servir l'altre terme que comença per T i acaba per òxica. La qüestió és que tots dos tenen la seva part de raó, per no dir que tots dos tenen relació. Montoya ja reconeix l'equivocació en les formes, però estan en dos punts diferents", ha començat el debat el presentador de 'Vamos a ver'.

"Tens una noia que s'ha adonat del seu error, ha passat pàgina i vol reconquerir el que ella pensa que és l'home de la seva vida. I un home que diu que no vol passar per víctima, que ha passat pàgina, quan la realitat és tot el contrari", afegia Joaquín Prat.

| Mediaset

Per la seva banda, Antonio Rossi s'ha posicionat clarament: "Això és una telenovel·la, és increïble. Cada dia és un episodi nou, un retret nou, encara que siguin tots amb la mateixa base. Li falta posar-se davant del mirall a ell i dir: què realment vull? En el moment que es separin crec que realment aprofitaran i tindran l'oportunitat de començar".

"És molt fàcil veure-ho des d'aquí, a la distància, però la vida no et sol posar en aquesta situació, que hagis de conviure amb la persona que estàs intentant oblidar o perdonar. És un experiment sociològic", afegia Sandra Aladro.

"No és tan difícil, crec que no hi ha justificació perquè ell la cridi fastigosa a ella. Tots davant d'una situació difícil podem reaccionar de diferent manera i per a mi Montoya ha tornat a sobrepassar la línia una vegada més. Ella li va ser infidel, però que ha d'estar tota la vida demanant-li perdó i arrossegant-se? Si no la vol perdonar, no la perdonis, però no la cridis fastigosa", explicava Alexia Rivas.

"I sobretot no demanis una hora sense càmeres! No es pot estar a missa i repicant", concloïa Joaquín Prat a 'Vamos a ver'.