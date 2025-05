José Coronado amplia la seva relació amb Netflix com a protagonista de 'El Problema Final'

Netflix ha començat el rodatge de 'El problema final', la seva nova sèrie basada en la novel·la homònima i bestseller de l'autor espanyol Arturo Pérez-Reverte. Aquesta minisèrie, que combina thriller i misteri en un envoltant context d'època, comptarà amb cinc capítols. Uns episodis de 'El problema final' que compten amb un repartiment encapçalat per José Coronado, que amplia la seva relació amb Netflix.

D'aquesta manera, juntament amb José Coronado, 'El problema final' està protagonitzat per María Valverde ("Fuimos canciones"), Martiño Rivas ('Las chicas del cable'), Maribel Verdú ('Cuando nadie nos ve'), Gonzalo de Castro ("Políticamente incorrectos"), Cristina Kovani ('El silencio'), José Condessa ("Cacao") o Pepón Nieto ('Smiley'), entre d'altres.

'El problema final' ocorre durant la primavera de 1959, quan tretze persones queden aïllades per un temporal en un illot proper a Mallorca. Ningú imagina el que està a punt de succeir en el petit hotel en el qual s'allotgen: Elisa Mander, una discreta turista d'origen anglès, apareix morta. El que en un principi sembla ser un suïcidi aviat comença a donar senyals de ser quelcom molt més inquietant: un assassinat.

| Netflix

Basil, un actor retirat que en un altre temps va encarnar a la gran pantalla el mateix Sherlock Holmes, es veurà convertit, gairebé sense pretendre-ho, en l'encarregat de desentranyar el que ha succeït. En un lloc del qual ningú pot sortir i al qual ningú pot arribar, tots els hostes i empleats es convertiran en sospitosos. Un crim que a cada moment que passa es revela més complex i enrevessat del que ningú podia imaginar en un principi.

D'aquesta manera, 'El problema final' és una sofisticada adaptació d'un dels llibres més venuts de Pérez Reverte, un thriller d'època carregat de secrets, misteri i girs inesperats.

La minisèrie està produïda per Mod Producciones i compta amb Fernando Bovaira ("Mientras dure la guerra") com a productor, Urko Errazquin ("El campeón") com a productor executiu i Alberto Macías, Carlos Molinero i Marisol Farré com a guionistes. La direcció corre a càrrec de Félix Viscarret ("Una vida no tan simple").

José Coronado protagonitzarà abans 'Legado' a Netflix

| Netflix

Cal destacar que José Coronado protagonitza també a Netflix 'Legado', que arribarà el pròxim 16 de maig. L'actor es posa en la pell de Federico Seligman, un magnat de la comunicació i els negocis i pare de quatre fills. Belén Cuesta ('La casa de papel'), Diego Martín ('Élite'), Natalia Huarte ('Amar es para siempre') i María Morera ('Libertad') donen vida a Yolanda, Andrés, Guadalupe i Lara respectivament.

A 'Legado', Federico ha de retirar-se de les seves empreses de comunicació per recuperar-se d'una malaltia que el té dos anys al marge. A la seva tornada, descobrirà que els seus fills s'han convertit en uns desconeguts i estan portant els negocis per un rumb que ell detesta. D'aquesta manera, farà l'inimaginable perquè no destrossin el seu llegat.