Nous canvis a Mediaset: adeu a una de les últimes directives de Paolo Vasile

Mediaset continua apostant fort per la seva transformació digital, però l'evolució també implica canvis interns importants. En paral·lel a l'arribada de Mitele Plus a Prime Video, un acord que reforça la seva estratègia d'expansió en l'entorn del streaming, el grup ha decidit prescindir d'una de les seves figures històriques. Més de dos anys després de la marxa de Paolo Vasile, ara s'ha acomiadat una de les seves directives més històriques.

Segons ha publicat en exclusiva El Plural, Mediaset ha prescindit de Patricia Marco, fins ara Directora de Pay TV i Desenvolupament i Diversificació Digital. La directiva va tenir un paper protagonista durant la llarga etapa de Paolo Vasile com a CEO, en la qual Mediaset va gaudir de xifres d'audiència extraordinàries. El seu pes en l'organització va ser especialment rellevant durant aquells anys daurats, on va exercir funcions clau en la programació dels canals.

Al juny de 2023, ja sota el lideratge de Alessandro Salem i en plena renovació de l'estructura, Patricia Marco va ser una de les directives afectades pels canvis. Aquesta va deixar el seu lloc com a directora d'antena, càrrec que havia ocupat durant dues dècades, en favor de Javier López Cuenllas.

| Mediaset

Després del seu trasllat a l'àrea digital, la seva contribució també va ser notable. Sota el seu impuls, Mitele Plus no només va créixer en nombre d'abonats, incrementant-se un 45% des de juliol de 2023, sinó que va ampliar la seva oferta de plans amb la creació del Pla Familiar i va millorar la seva distribució, integrant-se en dispositius com Samsung, Philips, Fire TV i Hisense, a més de la seva presència ja consolidada a Movistar. Tot aquest desenvolupament ha desembocat en un fita recent: el desembarcament de Mitele Plus a Prime Video el passat 21 d'abril.

A més, Mitele Plus ha diversificat el seu catàleg amb formats pioners com 'Los vecinos de la casa de al lado', el primer reality de convivència 24 hores produït juntament amb Cuarzo. El format, que ja emet la seva segona temporada, s'ha convertit en el tercer contingut més consumit en VOD de Mediaset.

A més, ha explorat noves vies narratives: des del terreny romàntic amb 'Un amor per a Lucía', on l'exconcursant Lucía Sánchez va viure 30 cites en 30 dies; fins al gènere del true crime, amb projectes com 'eXpertos del crimen', presentat per David Aleman, o el recent 'Crimen en Primera Persona'. També ha incorporat documentals de tall més social com 'Madres: veus des de l'ànima' i 'Madres: des del cor', impulsades per Cruz Sánchez de Lara.