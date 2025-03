Mediaset emetrà el Mundial de Clubs FIFA 2025 després d'un acord amb DAZN

DAZN i Mediaset han anunciat que han arribat a un acord perquè el Mundial de Clubs FIFA 2025 compti amb la major cobertura a Espanya i Itàlia. Després dels acords de sublicència signats per DAZN en altres països, s'ha fet oficial l'“alineació” que a Espanya i Itàlia s'encarregarà de maximitzar la visibilitat del nou Mundial de Clubs FIFA. Aquest comptarà amb la participació del Real Madrid i Atlètic de Madrid juntament amb equips de la talla de l'Inter, Juventus, Manchester City, River Plate o Bayern Munic.

El Mundial de Clubs FIFA 2025, que començarà el dissabte 14 de juny de 2025 al Hard Rock Stadium de Miami, reunirà els 32 millors clubs de tot el món. Jugaran en 12 seus dels Estats Units durant un període de 29 dies. L'esdeveniment culminarà amb la final al MetLife Stadium de Nova York (Nova Jersey) el diumenge 13 de juliol de 2025.

Gràcies a l'acord de sublicència, Mediaset emetrà en obert i en coexclusiva un dels partits destacats del dia, tant a Espanya com a Itàlia. DAZN, per la seva banda, oferirà gratis tots i cadascun dels 63 partits del Mundial de Clubs FIFA 2025, sent l'única plataforma on es podrà seguir tot el campionat.

Aquesta aliança entre DAZN i Mediaset també implicarà una sinergia editorial entre les dues plataformes per maximitzar l'abast del Mundial de Clubs FIFA 2025 i oferir una cobertura sense precedents.

"Aquesta aliança construeix sobre la nostra relació amb Mediaset com a soci estratègic a Espanya i Itàlia. Reforça la nostra ambició com a plataforma global d'aconseguir que el millor futbol de clubs estigui a l'abast de tothom. Estem feliços d'acostar el Mundial de Clubs FIFA 2025 als aficionats de tot el món, gratis i en diversos idiomes", ha assegurat Oscar Vilda, CEO de DAZN Iberia.

"Des de Publiespaña estem molt orgullosos de ser part d'aquesta col·laboració amb DAZN, una gran oportunitat per connectar amb grans audiències. Estimem un abast, només a Espanya, de més de 25 milions d'espectadors. Aquesta aliança entre un broadcaster i un streamer amplificarà la visibilitat del Mundial de Clubs i marcarà un abans i un després en la història del futbol de clubs, no només pel nivell dels equips que participaran, sinó per la rellevància i oportunitat que oferirem als nostres anunciants", ha afegit Davide Mondo, CEO de Publiespaña.