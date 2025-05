Telecinco dona la notícia més esperada sobre el futur de 'El Diari de Jorge'

Bones notícies per a Jorge Javier Vázquez. Telecinco continuarà acollint noves i extraordinàries històries, emotives, divertides i sorprenents experiències que seran narrades en primera persona pels seus protagonistes en noves i intenses pàgines de 'El Diario de Jorge'. El format ha estat renovat per Mediaset, per la qual cosa comptarà amb 92 entregues més, en el que suposa l'ampliació més extensa fins a la data, el que suposa la seva permanència en graella fins al setembre.

La continuïtat de 'El Diario de Jorge' es produeix en el millor moment de la història del format. Amb un 11% de quota de pantalla i 782.000 seguidors ha batut a l'abril el seu rècord històric de quota de pantalla i la seva millor marca mensual d'espectadors. Amb aquestes xifres, el programa s'ha quedat a tan sols dues dècimes d'alçar-se amb el lideratge de la seva franja d'emissió.

Així mateix, 'El Diario de Jorge' s'ha coronat com l'oferta més vista pel target comercial (10,6%). També ha aconseguit gran seguiment entre els espectadors de 13 a 54 anys, amb especial rendiment en el segment de 25-44 anys (11,6%). El mes d'abril va acollir, a més, les cinc emissions amb millor share de la seva història i quatre de les cinc amb millor nombre d'espectadors.

| Mediaset

L'evolució a l'alça del format s'ha accentuat especialment des que al febrer estrenés la seva nova ubicació horària a la tarda de Telecinco, començant a les 18:30h. Aquesta ampliació arriba just després de l'estrena de 'La Familia de la Tele', que competiran en la segona franja. Aquest dilluns, però, el format de La 1 va ser tercera opció, marcant un 8,7% i 769.000 espectadors de 15:50h a 17h i un 9,1% i 708.000 seguidors de 18:40h a 20:30h.

Amb aquesta renovació, 'El Diario de Jorge' continuarà fent tàndem a la tarda de Telecinco juntament amb 'Tardear'. Encara queda per conèixer si renovarà 'Reacción en Cadena', la darrera ampliació de la qual va ser al mes de febrer.

Per la seva banda, Jorge Javier Vázquez continuarà sent un dels grans rostres diaris de Telecinco. El presentador actualment també està al capdavant, de 'Supervivientes' a la nit del dijous i 'Hay una cosa que te quiero decir' els dissabtes. A més, a la tardor continuarà amb 'Supervivientes All Stars' i 'Gran Hermano'.