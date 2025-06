'És el projecte de la meva vida': TVE presenta 'La Connexió', el seu concurs amb Lara Álvarez

Lara Álvarez està d'estrena a la televisió pública. La presentadora va abandonar fa un any la cadena de tota la seva vida, Mediaset, i tan sols tres mesos després del seu adeu, es va fer públic el seu fitxatge per RTVE. Aquesta vegada, es posarà al capdavant d'un nou concurs sota el nom de 'La Conexión'. Recordem que el seu darrer projecte va ser 'La Mejor Generación', que va punxar a Telecinco i la va portar a abandonar el grup al qual havia estat lligada durant tota una dècada.

Ara s'aventura al canal de La 1 amb un concurs de coneixements diferent i innovador, que té el propòsit de buscar la connexió existent entre totes les respostes sorgides durant el programa. A cada emissió competeixen cinc concursants que tenen alguna cosa en comú i el joc consta de cinc rondes.

Televisió Espanyola ja compta amb les seves quatre apostes per al prime time a l'estiu entre elles, 'La Conexión', que significa el retorn a la televisió de Lara Álvarez com a presentadora. Després de l'èxit de 'The Floor', RTVE presenta davant dels mitjans el seu nou concurs, amb el qual reforça la seva oferta d'entreteniment per a la temporada d'estiu.

I és que 'La Conexión' arriba en un moment especialment favorable per a TVE. "La 1 celebra el seu millor inici d'any dels darrers set anys. A més, signa al prime time la seva millor dada en més d'una dècada", ha assenyalat Sergio Calderón, director de Televisió Espanyola.

En aquest context, el nou concurs presentat per Lara Álvarez —que s'incorpora amb entusiasme a l'equip de cares de RTVE— recull el testimoni de 'The Floor', que lidera la seva franja amb gairebé un 12 % de share i més d'un milió d'espectadors. Segons apunta Sergio Calderón, La 1 consolida la seva franja de tarda amb altres formats com 'Cifras y letras' (7 %) i 'Saber y ganar', aconseguint créixer de manera sostinguda i assolint xifres històriques per a la cadena.

La comunicadora s'ha mostrat molt il·lusionada amb aquesta nova etapa, arribant a assegurar que és "el projecte de la seva vida" i que se sent realment com a casa. A més, no ha dubtat a expressar el seu desig de recollir aquest rebuf amb l'èxit de Chenoa i a revelar que el format significa "tot un repte" en ser un nou registre per a la presentadora. "Vinc d'un altre món diferent, el reality". Tampoc ha dubtat a fer una declaració d'intencions al director de TVE expressant que té "moltes ganes de treballar".

A 'La Conexión', tot està connectat: des de les preguntes fins als propis concursants. Un desafiament creatiu per a l'equip de guionistes, que construeix cada emissió al voltant d'un fil conductor. Els participants comparteixen sempre un nexe en comú; sigui una història de superació, una vivència curiosa o fins i tot algun pecat confessable.

El plató canvia en funció de les preguntes, ja que compta amb la innovació de la realitat augmentada que s'integra en aquest game show. "És l'únic concurs en què tot està connectat. Els concursants s'enfronten a rondes i totes les respostes estan connectades a la pregunta final", ha revelat David Gallart, director de continguts de Satisfaction Iberia.

Així és 'La Conexión'

'La Conexión' és un concurs de coneixements diferent i innovador, que té el propòsit de buscar la connexió existent entre totes les respostes sorgides durant el programa. A cada emissió competeixen cinc concursants que tenen alguna cosa en comú i el joc consta de cinc rondes. En les quatre primeres han de respondre preguntes de cultura popular i curiositats basades en vídeos, fotos, muntatges o enunciats singulars.

La ronda final és icònica, per la seva posada en escena i ritme trepidant, ja que es resol en només tres minuts. Tot el concurs gira al voltant d'una premissa inèdita: les respostes de totes les preguntes condueixen a una única resposta que està relacionada amb totes elles: la 'connexió final'.

A més, el format resulta visualment espectacular. És el primer concurs que combina elements reals amb realitat augmentada. Els concursants són en un plató on les preguntes i l'escenografia es veuen potenciades amb la realitat augmentada.

Aquest concurs és un format jugable també des de casa i un autèntic repte per als participants. Cada emissió planteja entre 30 i 40 preguntes, totes amb una única resposta correcta i una connexió comuna que els concursants han de descobrir.

Al llarg de sis programes connectats entre si, els guanyadors de cada nit s'enfrontaran en una gran final. Cada emissió ofereix un premi de 3.000 € si s'encerta la connexió final, mentre que a la darrera emissió, el guanyador podrà optar a un premi de fins a 40.000 €.

'La Conexión' està basat en el format original ‘The Connection’ de MediaLane i emès amb èxit a NPO1, la cadena pública neerlandesa. Es tracta de la primera adaptació internacional del format i estarà produïda per RTVE en col·laboració amb Satisfaction Iberia.