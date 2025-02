La 1 arrenca per sorpresa la promoció de 'The Floor', el seu nou concurs amb Chenoa

RTVE continua reorganitzant l'oferta televisiva i apostant pels programes d'entreteniment. Aquesta vegada ho fa portant a la cadena pública un concurs d'èxit internacional. Es tracta de 'The Floor', un programa en el qual 100 concursants tenen un únic objectiu: eliminar-se mútuament del gran tauler en el qual estaran situats i fer-se amb el control.

Si aquesta metodologia o nom et resulta familiar, no és perquè ho hagis somiat. Aquest format ja va ocupar espai a la graella televisiva l'any 2023, però a Antena 3. En aquella ocasió el presentava Manel Fuentes. Ara, salta a La 1 de la mà de Chenoa, però de moment no s'ha anunciat la data exacta en la qual s'estrenaran els nous lliuraments. Així, la cantant protagonitza aquest avançament: "Això no és un joc de nens. Et mantindràs en peu?", pregunta als espectadors.

A més de presentar aquest nou programa a La 1, Chenoa també serà la conductora de Operación Triunfo 2025 que s'emetrà a Amazon Prime Video. A més, continuarà formant part del jurat de 'Tu cara me suena' a Antena 3.

| Atresmedia

L'artista torna a la que va ser casa seva durant molt de temps i on es va donar a conèixer allà per 2001, com a concursant de la primera edició d'Operación Triunfo. 20 anys després, ha tingut la sort de presentar aquest format i gaudir-lo des d'una altra perspectiva.

A més, en els últims anys ha compaginat la seva carrera artística amb la televisiva. Ha estat col·laboradora de l'espai de La 1 La Noche D (2022) i ha conduït també especials de Nadal a RTVE com Feliz 2021 i Feliz 2023. Ara, 'The Floor' serà el seu primer gran format com a presentadora a la televisió pública.

La presentadora s'enfronta així a un format d'èxit internacional que ja ha triomfat en 16 països i que s'emetrà setmanalment en el prime time de La 1. Està produït per RTVE en col·laboració amb Satisfaction Iberia i el càsting per participar ja es va obrir al mes d'octubre.

Recordem que els vuit lliuraments de 'The Floor' a Antena 3, presentats per Manel Fuentes, van fer un bon 12,2% de share i 1.038.000 espectadors. L'espai, que va liderar durant set setmanes, es va estrenar amb un fantàstic 16,9% i 1.432.000 seguidors. No obstant això, a poc a poc es va anar desinflant fins a perdre el lideratge en diversos lliuraments.