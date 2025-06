TVE s’atreveix amb el dating show i ja té sobre la taula un nou format de cites

TVE es prepara per tornar a explorar el terreny de les cites amb una nova aposta que promet no deixar indiferent ningú. La cadena pública ultima els detalls del seu proper dating show: l'adaptació del programa estatunidenc 'Baggage', que suposarà el retorn del gènere al prime time després d'anys d'absència.

Han passat vuit anys des que TVE va apostar per última vegada per un programa de cites en la seva franja estrella. Ara, en un intent de refrescar la seva programació i connectar amb les generacions més joves, TVE se suma a l'onada de formats sentimentals. Una proposta que s'allunya dels clàssics romàntics i aposta pel factor sorpresa com a principal reclam.

A 'Baggage', l'amor es posa a prova a través d'una dinàmica directa i arriscada: un solter o soltera haurà d'escollir entre tres pretendents. Tanmateix, no ho farà només per afinitat o atracció física, sinó després de conèixer els secrets personals que cadascú amaga. Aquests secrets es presenten dins de maletes —reals i simbòliques— que varien de mida en funció del pes del contingut que oculten.

Les maletes poden contenir des d'una mania nocturna fins a revelacions de gran calat, com ara matrimonis passats o conflictes familiars. Aquestes representen tot allò que les persones arrosseguen del seu passat i que, en una relació, pot marcar el futur. El gir final del programa arriba quan el pretendent escollit també ha d'obrir el seu equipatge ocult, cosa que pot canviar radicalment la decisió del protagonista.

Produït per Boomerang TV (Benidorm Fest), segons ha revelat Poco Pasa TV, el programa encara no té presentador confirmat. Tanmateix, des de Informalia ja circulen rumors que situen membres de l'actual planter de TVE com a possibles candidats. "Inés Hernand, potser? La veritat és que aquest espai sembla fet a mida per a ella", apunten des del mitjà.

Sense data oficial d'estrena, tot indica que la cadena podria provar sort amb aquest format durant les nits d'estiu. Es tracta d'una època franja ideal per testar nous continguts abans de l'inici de la temporada televisiva de tardor.