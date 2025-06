Movistar Plus+ posa data d'estrena a 'Pedro x Javis', l'homenatge a Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar, el director espanyol més reconegut internacionalment, ha marcat espectadors d'arreu del món de diverses generacions al llarg dels seus més de 40 anys de trajectòria. Entre ells, a Javier Calvo i Javier Ambrossi, ja que el cineasta és un referent absolut per als creadors de 'La Mesías'. D'aquesta admiració neix 'Pedro x Javis', el centre del qual és una llarga conversa en profunditat entre els tres directors.

Movistar Plus+ estrenarà el 19 de juny 'Pedro x Javis'. Al llarg de tres programes, 'Amigas y madres', 'Ley y deseo' i 'Muerte y cine', la producció recorre la filmografia i vida del manxec més universal.

Les seves hores de xerrada còmplice, que es desenvolupen en diferents dies, fan aflorar confessions inesperades, records emocionants i revelacions inèdites del guanyador de dos Oscar, dos Globus d'Or, set premis de l'Acadèmia de Cinema Europeu, cinc premis Goya, cinc Bafta i quatre César, entre molts altres reconeixements.

A més, 'Pedro x Javis' compta amb la participació d'actrius imprescindibles en la filmografia de Pedro Almodóvar. Javier Calvo i Javier Ambrossi xerren amb Penélope Cruz, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Loles León, Carmen Machi, Lola Dueñas i Leonor Watling. També comparteixen confidències amb Antonio Banderas, actor essencial en el seu cinema, així com amb col·laboradors tan propers com Agustín Almodóvar, Esther García, José Luis Alcaine o Alberto Iglesias.

Un homenatge a Pedro Almodóvar que inclou la recreació de moments icònics amb estrelles convidades. Noms com Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Luz Casal, Albert Pla, Raül Refree i Antonio Banderas. Tots ells interpreten en directe cançons inoblidables de les seves pel·lícules.

Ignasi Monreal signa el cartell, els títols de crèdit i els decorats on es realitzen les entrevistes i les actuacions de 'Pedro x Javis', que compten amb mobiliari i peces d'atrezzo originals de les pel·lícules del director.

Javier Calvo i Javier Ambrossi són els productors i conductors de 'Pedro x Javis', un programa de l'equip del qual formen part Brays Efe i Paloma Rando com a guionistes, Guillermo Mendo com a codirector, Uri Barcelona com a director de fotografia, Celia Cuéllar com a muntadora, Leila Rodríguez com a directora d'art i Àlex de Lucas en la direcció musical. Domingo Corral, Pilar Robla i Custodio Pastor són els productors executius.

Per celebrar l'estrena de 'Pedro x Javis', Movistar Plus+ llançauna acció especial, des del 19 de juny fins al 10 de juliol, que recorre la filmografia i l'univers creatiu del director amb els següents títols: 'La habitación de al lado', 'Extraña forma de vida', 'La voz humana', 'Julieta', 'Los amantes pasajeros', 'La piel que habito', 'Los abrazos rotos', 'Volver', 'La mala educación', 'Hable con ella', 'Todo sobre mi madre', 'Carne trémula', 'La flor de mi secreto', 'Kika', 'Tacones lejanos', '¡Átame!', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'La ley del deseo', 'Matador', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'Entre tinieblas' i 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón'.