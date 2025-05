TVE premia Chenoa després de l'èxit de 'The Floor': presentarà el nou 'Dog House'

Després de l'èxit de 'The Floor', Chenoa assumeix un nou projecte a TVE. 'Dog House' arribarà properament a la cadena presentat per la cantant. Chenoa conduirà l'adaptació espanyola del format internacional que visibilitza l'adopció de gossos, que encara manté obert el càsting per buscar els seus participants.

Produït en col·laboració amb BOXFISH ('Bake Off: Famosos al forn'), 'Dog House' ens endinsarà en el dia a dia d'un refugi. Allà, un equip compromès treballa amb dedicació per trobar la llar perfecta per a cada gos.

Juntament amb ells hi serà Chenoa. L'artista és una gran amant dels animals i està compromesa amb l'adopció responsable i les causes solidàries. Precisament aquest any va adoptar una gosseta Pomerània anomenada Cloe d'un refugi després que el 2020 hagués perdut la seva gosseta Shirly després de 16 anys de companyia inseparable.

Per tant, Chenoa amplia la seva presència a televisió més enllà de la seva participació com a jurat a 'Tu Cara Me Suena'. Actualment fa gala del seu carisma i la seva frescor al concurs de La 1 'The Floor', líder absolut de la nit dels dimecres, que frega el 12% de mitjana. En els darrers anys ha estat col·laboradora de l'espai de La 1 'La Noche D', i també ha presentat especials de Nadal a RTVE com 'Feliç 2021' i 'Feliç 2023'.

Així és 'Dog House'

'Dog House' convida l'espectador a conèixer un lloc màgic on famílies i persones de tota mena busquen un fidel amic a la recerca d'una nova vida. Es tracta d'un format creat per Five Mile Films i distribuït per All3media que compta amb vuit versions internacionals, com Regne Unit, Austràlia, Alemanya o Països Baixos.

A través de càmeres robotitzades, 'Dog House' segueix el viatge emocional de cada cas. Des de l'arribada de l'animal al centre, fins a la primera trobada, plena d'incertesa i esperança, amb la seva possible nova família. I, si tot va bé, l'instant màgic de l'adopció.

Les persones que acudeixen al refugi porten les seves pròpies històries de vida i, sempre, desitjos de donar i rebre amor. 'Dog House' posa el focus en els vincles tan especials que neixen entre humans i gossos, i que canvien la vida d'ambdós per sempre. Una producció amb la qual RTVE reforça el seu compromís amb l'adopció responsable i el benestar animal, en un moment en què més de 100.000 gossos busquen una llar.