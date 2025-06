Fitxatge a Telecinco: Eugeni Alemany presentarà el concurs 'Agafa't a la butaca'

Telecinco confirma la seva nova aposta per a les tardes, que combinarà emoció, tensió i estratègia juntament amb moments per al show i la diversió. La cadena de Mediaset ha començat la producció de 'Agafa't al sofà', que estarà presentada per Eugeni Alemany, malgrat els rumors sobre la continuïtat d'Ion Aramendi. Es tracta de l'adaptació de 'Tout le monde veut prendre sa place', que triomfa a França amb emissions diàries ininterrompudes des de 2006 al canal France 2.

A 'Agafa't al sofà', un grup de concursants s'enfronten en diverses rondes a una sèrie de preguntes les respostes encertades de les quals són premiades amb diferents punts en joc en funció del seu nivell de dificultat. El millor de tots ells, qui més punts hagi acumulat fins aquell moment, s'enfrontarà a la fase final al Campió. Aquest gaudirà d'una sèrie d'avantatges per defensar la seva posició privilegiada.

El Campió podrà triar les preguntes a les quals s'enfrontaran els participants que aspiren a desafiar-lo i seleccionar qui d'ells queda eliminat en cas d'empat a punts. A més, a la ronda final escollirà el tema que respondran tant ell com el seu adversari, entre d'altres. A la ronda decisiva, a més de la continuïtat com a Campió, hi haurà en joc un premi en metàl·lic.

Per tant, 'Agafa't al sofà' arribarà aquest mateix estiu a Telecinco de dilluns a divendres a partir de les 20:00hprenent el relleu de 'Reacción en cadena'. El concurs s'acomiada després de dos anys i mig en emissió.

| À Punt

Cal destacar que la gran novetat serà el fitxatge del periodista, presentador, humorista i actor, Eugeni Alemany. Amb formació en filologia, ha desenvolupat la seva carrera principalment a televisió, on ha combinat formats de divulgació i entreteniment. Va iniciar la seva trajectòria com a guionista i reporter a Canal Nou, on ben aviat va exhibir la seva vis còmica i la seva capacitat per a la improvisació.

Després del seu debut com a presentador al magazín 'Sense Filtre', va fer el salt a la televisió nacional a Telecinco com a reporter de 'Caiga Quien Caiga'. A més, Eugeni Alemany ha presentat '¿Xq no te calles?' i l'especial 'Sense raïm no hi ha paradís' a Telecinco; i va ser substitut de 'Ara Caic' a Antena 3. En l'àmbit autonòmic valencià, ha presentat diverses Campanades a À Punt i concursos com 'Atrapa'm si pots', 'Celebrity School' o 'A la saca' que està actualment en emissió a l'access prime time.