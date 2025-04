El inesperat retorn de Lara Álvarez a 'Supervivientes' dos anys després

Ahir, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' amb Carlos Sobera va rebre una sorpresa inesperada. Lara Álvarez, l'anterior presentadora del reality a Hondures, va fer un cameo que va deixar atònits tant als presents com als espectadors.

La presentadora es va acomiadar del concurs mesos abans de l'inici de 'Supervivientes 2023' i, temps després, va prendre la decisió de separar-se definitivament de Telecinco, posant fi a una etapa professional marcada per la seva presència en alguns dels formats més emblemàtics de la cadena.

No obstant això, per a sorpresa de molts, ahir a la nit va fer una aparició estel·lar enmig de la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. El seu retorn no va passar desapercebut i Carlos Sobera no va dubtar a mencionar-la públicament, reconeixent la seva importància i el vincle que encara conserva amb el programa.

Tot va succeir quan el presentador donava pas a una publicitat protagonitzada per ella mateixa. "Trobes a faltar la frescor del mar i voldries aquesta sensació a la teva bugada diària? Lara Álvarez ens explica el seu secret". En una doble pantalla, apareixia Carlos Sobera i Lara Álvarez.

| Mediaset

Sota l'atenta mirada del presentador de 'Supervivientes', la televisiva va respondre: "No és per donar-te enveja, però jo ja tinc aquesta sensació", mentre llegia el guió de l'anunci de detergent, ambientat en una habitació plena d'utensilis de neteja.

Una aparició totalment inesperada, dos anys després de la seva sorprenent sortida del grup de comunicació, motivada —segons va explicar— per una evolució professional que no coincidia amb els seus objectius. La seva marxa va obrir la porta a que Laura Madrueño assumís el seu paper des de Hondures.

En la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' emesa ahir, Koldo va haver de ser evacuat per motius mèdics, mentre que Pelayo va viure un emotiu retrobament amb la seva parella. A més, la nit va deixar una inesperada salvació entre els nominatsMakoke, Koldo Royo, Joshua Velázquez i Manuel González. Finalment, va ser el canari Joshua qui va aconseguir salvar-se de l'expulsió.

En audiències, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' va arrasar en la nit de dimarts. Va liderar en audiències a Telecinco mantenint-se en un gran 20,1% i 1.297.000 seguidors: frega el 30% de quota en la seva final. El programa presentat per Carlos Sobera, que marca un bon 11,5% i 1.478.000 en el seu express, aconsegueix el seu tercer millor dimarts de la temporada.