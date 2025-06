TVE revoluciona 'D Corazón' amb Javi de Hoyos com a presentador i nous col·laboradors

'D Corazón' es revoluciona amb novetats aquest estiu. Javi de Hoyos acompanyarà Anne Igartiburu com a presentador a partir del proper 28 de juny. A més, el programa estrenarà una nova línia gràfica i ampliarà la seva durada actual, amb la incorporació de nous col·laboradors.

D'aquesta manera,'D Corazón' estrenarà una nova línia gràfica i ampliarà el seu horari de 13.15h a 15h, per donar pas al Telediario. L'espai repassa cada cap de setmana l'actualitat de la crònica social de manera amena amb els noms propis més importants i està en directe en tots els esdeveniments. Per tant, Javi de Hoyos substitueix Jordi González, que va sortir de 'D Corazón' per motius mèdics el passat mes de gener.

Recordem que Javi de Hoyos és col·laborador de 'D Corazón' des de juny de 2024 i té més d'1 milió de seguidors a TikTok, on analitza la "darrera hora del salseo". Prèviament va treballar com a director i presentador substitut a 'Socialité'. Actualment compagina les seves col·laboracions a 'D Corazón' amb el seu lloc com a subdirector a 'La familia de la tele' i presentador del programa durant la seva emissió a RTVE Play.

| RTVE

El programa compta amb un ampli grup de col·laboradors, entre ells, Alba Carrillo, Alberto Guzmán, Valeria Vegas, Luis Pliego, Jorge Borrajo, Marina Bernal, Susana Jurado i Gema Fernández. A més, s'incorporen a 'D Corazón' Arnau Martínez, Germán González i David Insua, directament des de 'Tentáculos', juntament amb Elsa Martínez i Marta Bolonio.

Tots ells oferiran tota la informació i exclusives sobre les últimes notícies dels personatges del moment. A més, 'D Corazón' compta amb la col·laboració de reconegudes estilistes per analitzar les tendències i els looks més trencadors dels famosos.

Amb aquesta renovació, 'D Corazón' continuarà competint directament contra 'Socialité', tenint en compte que ara compartiran horari en tota la seva franja. En audiències, el programa d'Anne Igartiburu va tancar el passat mes de maig amb un 8% de quota i 538.000 espectadors de mitjana. Va ser la seva segona millor quota històrica i la millor d'aquest any, amb una millora d'1,2 punts en la seva quota de pantalla respecte al maig de 2024.