Primeres imatges de la nova temporada d''El Desafío', amb metges entrant al plató

Roberto Leal ha anat a 'El Hormiguero' per celebrar cinc anys al capdavant de 'Pasapalabra'. Tanmateix, més enllà de l'efemèride, la conversa amb Pablo Motos va derivar aviat cap a un altre dels grans formats d'Antena 3: 'El Desafío'. Tot i que la seva estrena no està prevista fins a l'any vinent, el concurs acaba de finalitzar les gravacions de la seva nova temporada.

"Tu no creus entre tu i jo que se'ns està anant una mica l'olla?", va llançar Pablo Motos en to de confidència. La resposta de Roberto Leal va ser clara: "Jo crec que sí, en parlem cada any amb Jorge Salvador". "A la segona (temporada) ja pensava que se'ns havia anat l'olla, però això d'aquesta temporada ja és que... Encara és molt recent perquè fa pocs dies que hem acabat, i es complica molt, Pablo", explicava Roberto Leal.

Jo crec que cada any estan fent desafiaments i proves que es podrien veure al Cirque du Soleil, per exemple, afegia Roberto Leal. Un esforç extrem que no passa factura només en el físic: "S'ho juguen de veritat, s'ho prenen tan seriosament. S'hi juguen la pell, acaben destrossats".

Tot i el desgast que viuen els participants, Roberto Leal no amaga el seu entusiasme per continuar al capdavant de 'El Desafío'. "No puc estar més orgullós i agraeixo també a la vostra productora i a la casa per haver-me posat al capdavant d'aquest format perquè és que és pura veritat, tu ho has vist", confessava el presentador.

Recordem que la nova temporada de 'El Desafío' comptarà com a concursants amb Jessica Goicoechea, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Daniel Illescas, José Yélamo, Patricia Conde, Eduardo Navarrete i María José Campanario.

Com a sorpresa per als espectadors, 'El Hormiguero' va emetre un petit avançament del que està per venir. "Una mica, no gaire", va avisar Pablo Motos abans de mostrar unes imatges promocionals impactants. D'aquesta manera, els espectadors van veure una escena tan aclaparadora com espectacular: un home, tancat en un cofre, intentava escapar entre cadenats i claus mentre tones de terra queien sobre ell.

| Atresmedia

Crec que ja ens estem passant, apuntava Pilar Rubio a la promo, visiblement commocionada. La tensió va arribar a tal punt que es va sentir un crit des de l'equip: "Si us plau, una ambulància!". I efectivament, es va veure entrar l'equip mèdic en ple plató.

'El Desafío' també comptarà amb Nuria Roca com a jutgessa convidada i veurem Juan del Val amb la boca oberta davant del que estava contemplant. La intensitat va portar fins i tot Pilar Rubio a fer broma: "A partir d'aquest moment no tindrem celebrities que vulguin venir al programa".