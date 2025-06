Primers detalls d''Agafa't a la butaca', el substitut de 'Reacció en Cadena'

Telecinco ja ha engegat la producció de 'Agafa't al sofà'. Després de dos anys i mig, 'Reacció en cadena' arribarà molt aviat al seu final a la tarda després de les seves males audiències. És per això que Telecinco ja ha començat el càsting d'aquest nou concurs per a la franja de les 20h.

"Tens ganes de divertir-te? Ets competitiu? Tens un nivell de cultura general mitjà? Si la teva resposta és sí, ets el nostre concursant ideal. Vine al programa més boig, divertit i també cultural de la televisió i recorda que el sofà t'està esperant per guanyar molts diners. Anima't i apunta't al nostre càsting. Hi ha una cosa que tenim clara... Serà una experiència inigualable. Te la perdràs?", diu la convocatòria llançada aquest divendres a la web de Telecinco.

'Agafa't al sofà' estarà produït per Bulldog i podria estar també conduït per Ion Aramendi. Es tracta de l'adaptació de 'Tout le monde', un format internacional que triomfa a la televisió francesa des del 2006 .

| Mediaset

D'aquesta manera, 'Agafa't al sofà' planteja un duel diari entre concursants. Sis participants competiran en dues fases per convertir-se en reptejadors i tenir l'oportunitat d'enfrontar-se al campió del programa. Les preguntes, amb diferents nivells de dificultat, puntuen de manera diferent: 1 punt si s'ofereixen 2 possibles respostes; 3 punts si hi ha 4 opcions; i 5 punts si es respon sense ajuda. A la ronda final, el reptejador i el campió s'enfronten en dos temes: un escollit per l'aspirant i un altre pel defensor del tron. Qui obtingui més punts, guanya.

D'aquesta manera, la idea de Telecinco és estrenar aquest nou concurs a l'estiu, una època habitual per provar nous formats. 'Agafa't al sofà' s'unirà a l'oferta vespertina de la cadena juntament amb 'Tardear' a la sobretaula i 'El Diario de Jorge'. El primer continua amb resultats molt fluixos a la sobretaula, movent-se al voltant del 8% de quota, mentre que el segon funciona una mica millor, tot i que li costa arribar al 10%.