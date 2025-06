TVE anuncia les seves quatre apostes per al prime time a l'estiu, amb una sorpresa a l'aire

L'estiu és a tocar i les cadenes ja preparen els habituals canvis en la programació. La 1 ja prepara el relleu de la seva oferta de prime time després de la finalització d'alguns dels seus títols de la temporada de primavera. I és que formats com 'MasterChef', 'That’s my Jam', 'The Floor', 'Futuro Imperfecto' o 'La Revuelta' afronten les seves últimes emissions en les pròximes setmanes.

Durant la final de la UEFA Nations League, Juan Carlos Rivero va ser l'encarregat d'avançar quins seran els formats que ocuparan el prime time de La 1 a l'estiu. I la recepta de TVE torna a apostar peruna combinació de nostàlgia, entreteniment familiar i noves propostes.

Un dels grans reclams serà, un any més, 'El Grand Prix' amb Ramón García, que viurà el seu tercer estiu consecutiu en antena des del seu retorn el 2023. En aquesta edició, els espectadors podran gaudir de vuit noves entregues, dues menys que la temporada anterior, gràcies a una col·laboració renovada amb Prime Video. Com a novetat, Lalachus i Ángela Fernández s'incorporen a Ramón García com a copresentadores.

| RTVE

La 1 també estrenarà 'La Conexión', un concurs produït per Satisfaction Iberia, que marcarà el retorn a la televisió de Lara Álvarez com a presentadora. Es tracta d'un concurs de coneixements, que té el propòsit de buscar la connexió existent entre totes les respostes sorgides durant el programa. En cada entrega competeixen cinc concursants que tenen alguna cosa en comú i el joc consta de cinc rondes.

D'altra banda, Chenoa prendrà les regnes de 'Dog House', un programa que combina emoció i compromís social a través d'històries d'adopció de gossos. Un moviment amb el qual la cantant amplia la seva vinculació amb la cadena després del bon rendiment de 'The Floor'. A més, La 1 també comptarà amb la sèrie 'La Frontera', un thriller històric protagonitzat per Javier Rey l'estrena del qual estava prevista per a aquest divendres.

Tanmateix, el catàleg d'estiu de TVE encara no està tancat del tot. El president de RTVE, José Pablo López, ha deixat entreveure a través de les seves xarxes socials que encara queden sorpreses per revelar. "N'hi ha més, alguna d'inesperada", va escriure al seu compte personal de X.