RTVE publica el pressupost de 'Trivial Pursuit' i la baixada per a 'La Família de la Tele'

RTVE ha fet pública una nova actualització dels contractes audiovisuals signats fins al maig, complint amb el compromís que va anunciar a finals de febrer. L'ens públic va anunciar que publicaria mensualment el detall econòmic dels seus acords amb les productores encarregades dels formats que conformen la seva programació. Aquesta mesura, impulsada com a part d'una estratègia per reforçar la transparència, permet conèixer amb precisió quant es destina a cada projecte televisiu.

D'aquesta manera, una de les incorporacions més rellevants a la llista de contractes és la producció de 'Trivial Pursuit'. El nou concurs diari per a les tardes, que ja ha començat la seva producció amb Egoitz Txurruka, 'Txurru', com a presentador, compta amb un pressupost de 3.165.092 euros, de la mà de la productora Satisfaction Iberia.

Per la seva banda, hi ha una baixada de pressupost per a 'La Família de la Tele', que passa de 5.525.418 euros a 5.354.192. Per tant, el pressupost pateix una reducció de 171.226 euros, coincidint amb la pèrdua d'hores d'emissió. També hi ha un lleuger canvi a 'El Grand Prix', que puja 16.800 euros, passant de 2.894.337 a 2.911.137.

| RTVE

A més, a la llista també hi apareixen nous projectes, dels quals es desconeixen detalls. Són 'Gluten Free', amb la productora Onza Rights, amb un pressupost d'1.984.000 euros; o 'El Gran Canvi', de Factoría Henneo, amb un pressupost de 824.034 euros. Així com 'Doctora Fabiola Jones', produït per Warner Bros, amb un pressupost de 649.475 euros.

Com a novetats també hi apareix 'Després de Kim', amb la productora del mateix nom, per un valor de 600.000 euros. Per a RTVE Catalunya, 'L'any que vas néixer', de Minoria Absoluta, per 496.740 euros. També 'Trànsit Gènere', amb un pressupost de 370.590 euros, de la mà de Zeppelin Televisió ('Gran Hermano'). Així com 'Un Cap a la Paret', de la factoria amb el mateix nom, amb un valor de 300.000 euros.

A més, també s'incorpora a la llista 'Voladura', per un valor de 250.000 euros, de la mà de Catorce Comunicació. La productora aquest any suma 1.700.643 euros juntament amb el pressupost d''Aquí la Terra' (1.450.643€), que no és novetat.