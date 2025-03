Laura Madrueño ('Supervivientes'): 'Estic esperant veure Jorge Javier a Hondures'

Només queda un dia perquè comenci la nova edició de 'Supervivientes' a Telecinco. Un nou grup de famosos saltarà de l'helicòpter per enfrontar-se a una de les aventures més complicades de la seva vida. Allà, a Hondures, la persona que els estarà esperant a la platja serà Laura Madrueño, que serà la presentadora des de l'illa un any més.

D'aquesta manera, a TVeo hem parlat amb Laura Madrueño sobre aquesta nova edició de 'Supervivientes', que serà la seva tercera de manera consecutiva. La presentadora estarà acompanyada els dijous per Jorge Javier Vázquez, els diumenges per Sandra Barneda i els dimarts per Carlos Sobera.

Aquest serà el teu tercer any. L'afrontes d'una altra manera?

Sí, totalment. És clar que l'afrontes ja d'una altra manera. Segueix sent un gran repte, crec que el major repte professional que he pogut tenir a la televisió, de moment, però òbviament no és el mateix que el primer, que va ser un salt al buit. El segon va ser diferent, perquè a més vam tenir el canvi de productora, que va ser un pas i vam canviar moltíssimes coses del programa.

| Mediaset

D'altra banda, van ser gales de quatre hores pràcticament a Hondures en directe, que això va canviar molt la dinàmica del programa. Vam fer moltíssims més jocs. Crec que serà el meu primer any una mica d'anar més assentada, no només personalment, sinó també a nivell que no hi hagi un altre nou canvi de productora, ni canvi d'equip... En aquest sentit tinc moltes ganes de viure-ho d'una manera una mica més tranquil·la.

Físicament ja sabem que estàs llesta per a 'Supervivientes', però mentalment, com et prepares?

No és fàcil, però, sobretot, el que és molt complicat és mantenir el contacte aquí amb la família, perquè amb la diferència horària de vuit hores, quan tu t'estàs aixecant jo m'estic ficant al llit. Els dies de gala són de no tenir temps de res tampoc, amb la qual cosa t'allunyes cada vegada més. El reality t'absorbeix per un costat, i t'allunyes de la vida d'aquí, perquè és inevitable. És molt de temps i al final allà estem supercentrats en la feina.

Mentalment òbviament estic molt més forta que el primer i el segon any. Afortunadament el cervell humà va aprenent i assimilant. Me'n vaig amb uns llibres meravellosos i amb moltes ganes de tornar a viure una experiència que sempre sé que em canviarà.

| Mediaset

Quan Lara Álvarez va deixar 'Supervivientes' va ser perquè per a ella era molt dur estar tants mesos fora de casa cada any. Et veus fent deu anys el format com va fer ella?

Mare meva, he de treure la bola de cristall... Això és com quan jo feia El Temps i em preguntaven si plouria d'aquí a tres setmanes. La bola de cristall no la tenim i la televisió ja sabem que canvia, és un món supercanviant, per la qual cosa no puc dir, no ho sé. Jo vull gaudir del moment, d'aquesta gran oportunitat que tinc ara, i que mai hagués dit que és un programa que, al final, sento que està superfet per a mi, perquè el gaudeixo molt.

Tinc un plató de televisió que més voldria jo presentar descalça i veient peixos agulla a l'aigua cristal·lina és un regal. És duríssim, però al final és una cosa que enganxa molt, aquesta adrenalina i aquest repte professional diari és una cosa que aquí no la trobes. Llavors, bé, doncs tens allà aquesta balança entre les dues coses i entre tot el que deixes aquí. Per la qual cosa plantejar-t'ho tan a llarg termini no ho sé.

Es parla molt de la teva vida a Hondures, però com és el dia en què tornes després de tants mesos a 'Supervivientes'?

Tornes com d'un altre planeta. Jo l'any passat, perquè us feu una idea, vaig arribar a casa i no recordava on eren les tasses. Vaig estar dormint com una setmana, amb un esgotament extrem i és molt estrany i això també al final cal treballar-ho. El primer any és molt dur, després ja saps que necessites uns dies d'adaptació. Però és estrany tot, fins i tot la teva família, la teva casa... tot et resulta estrany.

Què has après de l'experiència a Hondures al llarg d'aquests dos anys?

Tinc una llista infinita, ens passaríem aquí tot el matí. Hondures t'ensenya cada dia i encara que sigui el tercer any seguiré aprenent. El que més m'agrada i crec que tinc una sort increïble, el major privilegi, és treballar amb molta gent de l'equip que porta fent-ho més de deu anys. Aprendre d'aquest equip ha estat una experiència increïble. Ho seguiré fent aquest any.

Al final són gales en directe, amb les càmeres lluny, no tinc cue, no tinc il·luminació... No tinc res, estic completament a cegues en comparació amb com se sol treballar a televisió. L'aprenentatge és constant i això és el que més m'agrada de 'Supervivientes'.

| Mediaset

En aquestes dues edicions t'has mostrat sempre imparcial i equitativa amb tots els concursants. Això és una cosa que et treballes, o et neix ser així?

No, això jo crec que no sabria treballar-m'ho. Jo crec que sóc com sóc, i el que més m'agrada de 'Supervivientes' és que em permet ser-ho, em permet ser jo. I això ha estat una cosa que m'ha enamorat d'aquest format des que estic allà. Al final jo he crescut en Informatius, i en Informatius tens òbviament un perfil molt més seriós. Llavors, jo gaudia molt més del moment en què estigués a 'El Programa de Ana Rosa' o a 'Sálvame'. Aquests moments en què pogués parlar una mica més de forma distesa. I allà és que sóc jo.

Òbviament tenim un guió, tenim una escaleta, però ens passen tantes coses i salta l'escaleta pels aires en qualsevol moment, perquè és a pur directe, que és meravellós que el programa em permeti ser jo. No puc estar més en el meu entorn, la meva màxima felicitat és a prop del mar i tenir aquest plató de televisió és un absolut privilegi. El que es veu és el que hi ha.

En aquestes dues edicions hi ha hagut moments en què has patit cops de calor, indisposicions, i has hagut d'absentar-te del directe. Com has viscut aquestes situacions? T'han ajudat a empatitzar encara més amb l'esforç que fan els concursants?

Sí, encara que no em fa falta posar-me malalta per empatitzar amb l'esforç d'ells, perquè els pobres... La veritat és que ho passem malament, perquè són molts mesos i malgrat que m'encanta veure aquesta evolució en ells, tenen també molts moments difícils. Passen molta gana, han d'esforçar-se moltíssim en els jocs per aconseguir totes les coses... El pitjor allà és posar-se malalt, saps? Aquest any tinc aquest amulet que m'han regalat, és el cordó de Sant Blai, que és una tradició típica de Bilbao. És per protegir-me i que no em posi malalta, sobretot de refredats, de tos...

| Mediaset

L'any passat, a 'Supervivientes All Stars', va fer tan mal temps que vaig agafar fred. Va ser d'agafar fred, d'empapar-te sencera en una tempesta. En les últimes gales ens agafava pluja gairebé tots els dies, moltíssim vent... doncs al final vaig tenir una bronquitis que va ser horrible. Però bé, en cinc mesos i mig només això... Vaig a tocar fusta. Només em va passar això, però és molt dur posar-se malalt perquè al final allà tots estem sols i tots som pràcticament imprescindibles.

Si fossis concursant de 'Supervivientes', quins serien els teus punts forts?

Jo crec que seria bona supervivent perquè a mi m'encanta el mar, jo estaria tot el dia a l'aigua i pescaria. La gana crec que la portaria malament, però crec que passaria aquest mes d'adaptació i seria super feliç. Però la convivència la portaria millor amb les iguanes i els pelicans. Sí, potser aquest és el meu punt feble, però a nivell de supervivència bé.

Com de dur és veure els concursants passar-ho malament i tu no poder passar aquesta línia d'estar amb ells o oferir-los aliment?

És difícil, encara que intento empatitzar tot el que puc i ells ho agraeixen molt. L'únic contacte que tenen d'algú de fora sóc jo. T'esperen com aigua de maig i aquesta il·lusió amb la qual arriben a les gales. Encara que estiguin destrossats o hagin tingut un mal dia, tenen algú amb qui parlar, saber com estan, si han passat una mala nit... Jo també he de tirar del fil perquè es vinguin amunt, que sàpiguen que faran una gala, que serà tot molt guai...

| Mediaset

Recordes algun moment amb algun concursant que t'hagi marcat?

Recordo molts moments l'any passat amb Pedro García Aguado, que ho estava passant molt malament. Arkano també va tenir un atac d'ansietat en directe que se'ns va desmoronar de sobte...

Com vius els moments complicats, com quan un concursant vol abandonar o fins i tot no vol saltar de l'helicòpter, com va passar l'any passat a Adara Molinero?

Allà tot pot passar. Et pot passar com amb Adara, que amb tot el càsting tancat en l'últim moment diguin que no vull i es tirin enrere. Per això estem allà tots treballant en equip per intentar que els concursants estiguin el més a gust possible dins que de que estan en un reality.

Alguna vegada, fora de càmeres, els concursants t'han compromès demanant-te alguna cosa de menjar?

A veure, tenen gana i tots intenten demanar. La gana és molt dura i demanen, perquè tenen gana. Has de ser molt empàtica i propera, però després has de ser professional, perquè estan jugant, estan concursant, i cal tenir les línies molt clares. Jo intento no parlar molt amb ells, els animo, em conten si s'han caigut o si els ha passat alguna cosa, però sempre marcant les línies perquè jo sóc la presentadora i ells són els concursants. Això cal tenir-ho molt clar, malgrat que després sigui una persona afectuosa i empàtica. Però estem fent un programa de televisió.

| Mediaset

Ja estàs entrenada per vigilar les trampes durant els jocs?

És una mica estressant, però tinc tot l'equip, tinc mil ulls, si no jo sola no podria amb jocs que són per tota la platja, a uns per un costat i a uns per un altre. Tenim milers de càmeres, tinc la meva petita, gran ajuda, encara que intento no perdre'm res. A vegades és divertit, però altres, quan ja estan malament, no fan trampes de broma, quan intenten guardar-se menjar o es fiquen massa a la boca. En els moments de recompensa, que són molt divertits, però ho visc també amb tensió, perquè un ennuegament pot semblar una tonteria, però podria passar en directe

I com viviu des d'allà les polèmiques que puguin anar sorgint sobre 'Supervivientes' a Espanya?

Arribar arriba tot perquè estem òbviament en contacte amb Mediaset 24/7. Intentem capejar les coses que ens ocorren de la millor manera, com ocorre també en els realities d'aquí, que jo crec que és una mica igual. Jo intento no llegir molt perquè crec que és millor per al meu cap.

Presentaràs els 'Última Hora' de 'Supervivientes' en l'access, com vas presentar els de 'Gran Hermano' fa uns mesos. Com portes la guerra directa amb 'El Hormiguero' i 'La Revuelta'?

Bé, doncs amb 'Gran Hermano' la veritat que jo vaig gaudir moltíssim. He gaudit moltíssim d'aquesta edició de 'Gran Hermano' fent els access. M'ho he passat superbé amb el format i espero que puguem seguir fent-ho a Hondures per mantenir informats dia a dia de tot el que passa a les platges... i bé, doncs seguirem en la lluita. La televisió és això, són cicles i és treballar, treballar, treballar i no perdre la il·lusió.

| Mediaset

'Supervivientes' agafarà el testimoni de 'La Isla de las Tentaciones', també produït per Cuarzo, que està sent tot un èxit a Telecinco amb 20% de share. Sentiu pressió per mantenir aquestes audiències?

Sempre tens pressió quan t'enfrontes a tres prime time setmanals, i òbviament estem superpendents de l'acollida del públic, que agradi i que la gent ho vegi. L'any passat vam fer unes audiències jo crec que ja d'una altra època, que les estan repetint ara, i està sent meravellós, 'Las Isla de las Tentaciones'.

Els dono l'enhorabona als meus companys, perquè estem en un moment televisiu tan difícil que aconseguir un 20% ja sembla de ciència-ficció. Així que a veure si continuem amb aquesta ratxa, que estic segura que sí. Ara me'n vaig amb tot l'equip de Cuarzo cap allà i segurament se'ns donarà molt bé.

Es rumoreja que Montoya de 'La Isla de las Tentaciones' podria ser concursant de 'Supervivientes'. T'estàs preparant ja per córrer darrere d'ell?

Crec que allà, se m'ha vist, corro bastant en totes les gales, de dalt a baix durant els jocs, no parem. I escolta, jo què sé, no sé el que passarà, no sabem si vindrà o no...

| Mediaset

Pelayo Díaz, el primer concursant que va ser confirmat, ja ha dit que ell ve a guanyar. Creus que donarà molta guerra?

Espero que a mi no em doni molta guerra, però que doni guerra en general. Jo crec que és un tio a més molt fort. Cal veure després com de fort ets mentalment, perquè és un programa en el qual et posa a prova no només físicament. Aquí les dues tortures més complicades que hi ha que són la gana i el son. Aguantar això durant tantíssim temps és difícil.

Canvia molt la teva experiència segons sigui el càsting de concursants de 'Supervivientes'?

Canvia bastant, als fets em remeto, ja hem vist moltes edicions. És veritat que a mi m'agrada molt que sigui un càsting competitiu, que aquest ho serà, que donin joc no només en els jocs, sinó també en el reality. Han de ser personatges molt polifacètics i també molt forts mentalment per aguantar el repte. Jo crec que serà una gran edició, no ho dubto.

Els primers confirmats a mi m'encanten i tinc moltes ganes de saber la resta del repartiment, però per descomptat que varia molt. Jo crec que el més bonic de 'Supervivientes' és viure l'evolució durant tots els mesos d'aventura de cada personatge. Mai sabem per on sortirà l'ésser humà, perquè arriba un personatge famós i al final coneixem realment la persona, que ho poden passar millor o pitjor. Així que estic amb moltes ganes de viure-ho.

| Mediaset

Serà aquest al final l'any en què Jorge Javier Vázquez s'animi a viatjar a Hondures per fer-vos una visita?

Tant de bo, jo ja m'he cansat de dir-li-ho. Estic esperant a veure'l allà amb el seu banyador. A més, que s'ha quedat amb un tipàs...

En aquest salt que has fet a l'entreteniment. Hi ha algun altre tipus de format que t'agradaria presentar, més enllà de 'Supervivientes'?

Doncs de moment no m'ho he plantejat, estic molt contenta, la veritat. En tornar no m'esperava 'Gran Hermano' i va ser una sorpresa, i ho he gaudit moltíssim també. Per a mi treballar a 'Gran Hermano' ha estat un orgull. Ara torno a 'Supervivientes', i en aquesta vida no se sap. Ara estic en els que jo crec que són els formats estrella de la casa, i els estic gaudint.