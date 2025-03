José María Almoguera diu el que molts pensen del salt de Terelu a 'Supervivientes'

José María Almoguera continua adaptant-se a la seva vida quotidiana després del seu pas per 'GH DÚO', just quan la seva tia, Terelu Campos, viatjarà a 'Supervivientes'. El fill de Carmen Borrego ha gaudit de la seva primera nit sense càmeres al costat de María 'la jerezana', en un hotel cèntric de Madrid. No obstant això, l'endemà, la parella va haver de separar-se temporalment a causa de compromisos personals de José María Almoguera.

A la seva sortida de l'hotel, diversos reporters el van abordar per preguntar-li sobre diversos temes, com si havia tingut l'oportunitat de retrobar-se amb la seva mare després de 'GH DÚO'. "Sí, bé, a poc a poc, tot funcionant en condicions i bé, tranquil", va expressar José María Almoguera davant els micròfons de Europa Press.

A més, va reconèixer que "tenia ganes de poder abraçar-la i de veure si això queda solucionat i queda en el passat". No obstant això, va deixar clar que "les coses es fan amb tranquil·litat", per la qual cosa prefereix no apressar-se.

| Mediaset

Quant a la seva relació amb María 'la jerezana', es va mostrar entusiasmat i va confessar amb un gran somriure que tot marxa "molt bé". "Ja et dic, tornant una mica a la vida normal, que no és fàcil, la veritat. Després de tant de temps allà tancat, però jo crec que bé, que tot bé", va explicar. No obstant això, va admetre que encara no ha parlat amb la seva mare sobre la seva nova relació. Sobre el seu tracte amb la seva exdona i mare del seu fill, Paola Olmedo, José María Almoguera va ser concís, assegurant que tot segueix "bé, com sempre".

No obstant això, el que més va cridar l'atenció va ser la seva reacció al recent fitxatge de la seva tia, Terelu Campos, per 'Supervivientes', just un any després de la participació de la seva mare. Sense embuts, va admetre que no imagina la seva tia a Hondures: "Me n'alegro molt per ella, però no la veig. Serà una gran sorpresa, saps? No dubto que ho faci bé, però... Mare meva!".

A més, va recordar la curta estada de la seva mare a 'Supervivientes' i no va dubtar a fer broma al respecte: "Tant de bo que superi la meva mare que va estar dues setmanes i que ho guanyi, ja que hi som. Però no sé fins a quin punt pot aguantar. Ho veig dur per a ella eh? Sobretot, jo sé el que és un reality". Per concloure, va destacar la valentia d'ambdues: "Encara que sembla que no, tenen molta por, però a l'hora de la veritat es llancen endavant així que anem a veure".