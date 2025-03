Es revela la veritat del fitxatge de Terelu Campos a 'Supervivientes' i les seves condicions

Terelu Campos ha sorprès a tothom en anunciar la seva participació a 'Supervivientes'. "Soc Terelu Campos i aquest any, encara que ningú s'ho espera, participo a 'Supervivientes'", va confirmar a 'De Viernes', acabant amb qualsevol dubte sobre la seva presència al reality de Telecinco. No obstant això, el seu fitxatge amaga més del que sembla, ja que el seu rol en el concurs serà diferent al de la resta de participants.

Recordem que el misteri es va desvetllar passada la mitjanit, quan 'De Viernes' va revelar el seu nom després de diverses setmanes d'especulació. No obstant això, en cap moment s'ha esmentat la paraula "concursant", sinó "participant", cosa que deixa oberta la incògnita sobre quin serà el seu paper exacte en l'aventura. "Soc Terelu Campos i aquest any em veureu a Hondures, el secret millor guardat", va expressar la presentadora en un vídeo promocional.

En contrast amb els altres integrants de 'Supervivientes', en el seu missatge no fa al·lusió directa a que competirà com a concursant. Un altre detall que reforça aquesta teoria és que Telecinco ha decidit mantenir en secret la llista completa de participants fins a l'estrena el dijous. No obstant això, la marxa de Terelu Campos a Hondures ja és una certesa i es produirà en qüestió de dies.

| Mediaset

D'aquesta manera, segons ha informat Yotele, la decisió d'incloure Terelu Campos en el format respon a un interès estratègic de Telecinco. La cadena hauria insistit en la seva participació com un moviment clau per atreure audiència des de l'inici de 'Supervivientes'. La col·laboradora, per tant, tindrà un temps de permanència limitat a l'illa, que podria oscil·lar entre una setmana i un mes.

Durant la seva estada, haurà de seguir la dinàmica de 'Supervivientes' com qualsevol altre participant, cosa que implica sotmetre's a proves i compartir l'experiència en les mateixes condicions que la resta. No obstant això, la seva presència a Hondures comptarà amb certes excepcions, com la possibilitat d'evitar el tradicional salt en helicòpter, cosa que ja ha succeït amb altres participants en edicions anteriors. A més, si en algun moment se sent incapaç de continuar, podrà sol·licitar la seva sortida anticipada, fins i tot abans del temps pactat amb la cadena.

Cal destacar que, per ara el càsting de 'Supervivientes' està format per Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou i Ángela Ponce.