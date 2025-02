Telecinco renova 'Supervivientes All Stars' amb un canvi important de dates

Telecinco seguirà apostant per 'Supervivientes All Stars', però amb un important canvi. La cadena va estrenar l'any passat aquesta edició especial amb els millors concursants de la història, que es va emetre al juny i juliol. Marta Peñate va ser la guanyadora de 'Supervivientes All Stars', que tornarà a Telecinco aquest any.

No obstant això, 'Supervivientes All Stars' no s'emetrà a l'estiu, sinó que serà la gran aposta de Telecinco per arrencar el pròxim curs. El reality estrenarà la seva segona edició al mes de setembre com a part de la seva programació de tardor. Es desconeix la durada exacta que tindrà l'edició, però suposarà un nou repte per als concursants i l'equip tenint en compte el canvi en les condicions climatològiques per l'època.

Tot i que encara es desconeixen detalls concrets i d'aquí a setembre tot pot canviar, la intenció de Telecinco és mantenir l'estructura de presentadors de l'actual edició. La temporada regular de 'Supervivientes', que arrencarà el 6 de març, comptarà amb Jorge Javier Vázquez com a presentador de les gales principals. A més, Laura Madrueño continua com a presentadora des de l'illa a Hondures en la que serà la seva tercera edició consecutiva.

| Mediaset

Recordem que 'Supervivientes All Stars' va liderar en totes les seves gales amb un estupend 18,8% de share i 1.320.000 espectadors de mitjana. La nit de dimarts, 'Tierra de Nadie' també va aconseguir grans dades amb un 17% i més de 1,2M, mentre que els diumenges va mantenir l'estupenda tendència amb un 16% i gairebé 1,2M d'espectadors.

Per tant, 'Supervivientes All Stars' serà la gran aposta de Telecinco en realities per a la tardor. Aquest any, la cadena va apostar pel retorn de 'Gran Hermano' amb la seva versió d'anònims, que també va aconseguir funcionar en audiències, però amb dades més baixes que les de 'Supervivientes'. El reality de convivència es va acomiadar amb una mitjana d'un 16,2% i 982.000 telespectadors.

Aquesta notícia arriba quan Telecinco es prepara per a l'estrena de 'Supervivientes 2025' el proper 6 de març. Pelayo Díaz, Makoke i Álvaro Muñoz Escassi són els primers tresconcursants confirmats d'aquesta nova edició.