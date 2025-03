Gir de 180º a 'Supervivientes' amb l'anunci d'un 'misteri' que ningú esperava

Ara sí que sí, ja no hi ha marxa enrere. Queden exactament tres dies perquè comenci 'Supervivientes 2025' i els concursants ja han posat rumb a Hondures per viure la que serà l'experiència més intensa de la seva vida. Encara que no coneixerem tots els participants fins a la seva estrena aquest mateix dijous, la cadena ha volgut avançar algunes sorpreses. Ho ha fet en una roda de premsa en la qual Tveo ha assistit.

Fins al moment, els concursants confirmats per la cadena són: Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almacor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew, Samya Aghbalou i Ángela Ponce. A més, Terelu Campos se sumarà a l'expedició amb el seu viatge a Hondures. Però això no acaba aquí, ja que descobrirem en directe el càsting final quan es llancin des de l'helicòpter.

En aquesta nova edició, Jorge Javier Vázquez segueix al capdavant de les gales dels dijous de 'Supervivientes'. Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. Per la seva banda, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

| Mediaset

D'aquesta manera, arriba març i Mediaset inicia la nova etapa de 'Supervivientes 2025' amb l'arribada de "un dels realitys més importants de la seva cadena. El reality més dur, difícil i més exitós d'audiència", ha començat assenyalant Jaime Guerra, director de Producció de Continguts de Mediaset Espanya. "És una lluita contra la natura, calor, fred, insectes... Contra tu mateix". En la primera gala coneixerem el càsting definitiu i alguna que altra sorpresa", ha afegit.

Com és lògic, Laura Madrueño ja es troba a Hondures esperant a tots els concursants, però ha volgut estar present mitjançant un vídeo. "Som un equip de més de 200 persones treballant sense descans per aquesta primera gala. Ull perquè encara no coneixeu el càsting complet. Ho veureu aquest dijous en el debat estrena de 'Supervivientes 2025', aquí a Telecinco".

"Aquest dijous la gala tindrà un joc espectacular. Diria el més potent de totes les edicions que hem vist fins ara. Molt fang i molt helicòpter. Crec que serà una de les gales més potents i espectaculars", ha afegit Jaime Guerra.

| Mediaset

"És el millor reality del món. Tenim un equip de més de 200 persones deixant-se la pell. Farem més de centenars d'hores de televisió en directe amb més de cent jocs. Tot el pes estarà centrat a Hondures. Tindrem molta cura amb la realització que és el nostre segell", ha declarat Meritxell Estruch, productora executiva de 'Supervivientes'.

Quant a aquesta primera gala, "Hi ha gent que no espereu i que sens dubte seran una bomba. Aquesta temporada serà èpica. En aquesta primera gala tenim el joc més gran de la història de 'Supervivientes', el fang. Deixarà moments per a la història", ha apuntat Meritxell Estruch.

Una aventura plena de novetats

A principi de la temporada descobriran un misteri que provocarà un canvi de rumb en el reality i deixarà els concursants descol·locats. A més, la Medusa de Posidó serà substituïda pel Rellotge de Sorra de Cronos i cada setmana, a 'SV Conexión Honduras' els participants competiran en tres jocs classificatoris i encadenats el guanyador dels quals rebrà una recompensa.

| Mediaset

I la gran novetat serà el Pont de les Mentides. Els supervivents tindran l'opció de participar en aquesta nova dinàmica, en la qual hauran de creuar un pont sobre el mar en el qual descobriran el que alguns dels seus companys diuen o pensen d'ells. Usar o no la informació que obtinguin serà decisió de cadascun dels concursants.

Continuaran tenint presència en l'aventura dinàmiques clàssiques del format com 'L'Oracle de Posidó', 'El Pont de les Emocions', 'El Pont de la Concòrdia', 'L'Àgora de Posidó', 'El Trident Daurat', 'La Taula de les Temptacions' i les visites de familiars i amics, que hauran d'afrontar diferents reptes si volen retrobar-se amb els protagonistes.

Així, els supervivents començaran l'aventura dividits en dos grups, que lluitaran cada setmana per viure en les millors condicions. En aquesta edició, compten amb dues noves platges, platja Fúria vs platja Calma.

| Mediaset

Jorge Javier iniciarà aquest gran reality el dijous des d'Espanya i abans de començar ja aposta per un clar guanyador d'aquesta edició: "Ja sabem qui guanyarà l'edició, és Terelu", bromejava amb la que un dia va ser companya de treball. Bromes a part, "m'agrada molt el càsting. No hi ha cap persona que aparentment es vegi capaç d'ajudar l'altra. Són tots aigua i oli i això és un encert".

Sandra Barnedaseguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i per a aquesta nova edició, ha afirmat que el seu paper principal és donar ànims. "Jo ho veig com que els diumenges cal donar ànims. La nostra veu és la referència de l'exterior. Hi ha moments d'absoluta feblesa i debilitat i jo estic per donar-los ànims".

Quant a Carlos Sobera, seguirà al capdavant dels dimarts amb 'Tierra de Nadie' on la connexió amb Hondures "durarà fins a l'últim segon". "Espero que hi hagi embolic, un concursant que vagi contra les normes em posa".

| Mediaset

Els presentadors s'han mullat quant a aquest famós protocol d'abandonament. Jorge Javier Vázquez aposta que la primera persona que l'activi sigui Laura Cuevas, Sandra Barneda per Pelayo Díaz i Carlos Sobera pensa que serà Beatriz Rico.

Sigui com sigui, la compte enrere perquè un grup de valents famosos visqui l'aventura de 'Supervivientes 2025' ja ha començat. I serà aquest dijous, 6 de març, a partir de les 22:00 de la nit.