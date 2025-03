Manel Fuentes ('¡Salta!'): 'Treballo menys que altres que fan diaris, però content'

Manel Fuentes té un nou projecte en el prime time d'Antena 3 a partir d'aquest dissabte 1 de març: 'Salta!'. Es tracta d'un format que promet oferir als espectadors un concurs ple de tensió i adrenalina. En una entrevista exclusiva per a TVeo, Manel Fuentes ens revela tots els detalls de 'Salta!'.

Quins elements creus que té 'Salta!' per enganxar els espectadors del dissabte?

Té una estructura on hi ha emoció, hi ha coneixement i l'estratègia que no es pot preveure prèviament. L'estratègia al final comença quan en la primera qüestió que se'ls planteja s'elegeix un controller i, per tant, 1 dels 5 concursants que pugen al pont es convertirà en l'estrateg, en qui decideix. Quin dels 5 comença a jugar? Si comences tu i vas a fer els deu nivells o creus que cauràs i jugarà un altre. Si comences pel que consideres que és més feble o no i després et trobes amb afirmacions de temes que no tenen res a veure. La preparació que puguis portar de casa et pot ajudar relativament.

El càsting és tan divers que no és un concursant de 'Pasapalabra', que s'assembla molt a un altre concursant de 'Pasapalabra'. Els dos dominen el diccionari. Aquí hi ha gent que ve amb les ànsies de veure què passa i amb molta emoció. I altres que venen superpreparats. Qui aconseguirà arribar o qui passarà la fase que li tinguin assignada? Doncs no se sap.

És una cosa que no es pot saber d'antuvi perquè no saps qui serà el controlador, en quin nivell caurà, qui i quines afirmacions superaràs. Perquè com que són afirmacions, pot ser que alguna cosa et soni, però que potser no sigui exactament això. 'Salta!' és un espectacle de discussió, de show, d'emoció i després cal saltar i clar, l'altura és considerable.

| Atresmedia

Creus que series bon concursant de 'Salta!'?

Jo hauria caigut, t'ho confesso, hauria caigut en més d'una trampilla perquè jo en molts nivells no sabia quina era la resposta correcta i des d'allà també es veu diferent. Ho hem viscut com en una bombolla on no era com un reality, però com que era a Holanda era viure el programa 24 hores i tant els concursants com nosaltres vivíem molt pendents del que estava passant en cadascun dels nivells.

Crec que és un format d'entreteniment que l'hem adaptat bé al públic espanyol. Tenim un humor que els propis tècnics es quedaven pendents de nosaltres i venien a parlar amb nosaltres perquè deien que no ho havien vist mai. De sobte estan plorant, saltant, ballant, cantant... Crec que li hem donat la volta perquè en el format l'emoció flueixi en cadascun dels minuts i que no sigui només tan important el final no, que també ho és, perquè allà hi ha 50.000 euros.

L'espectador de 'Salta!' podrà jugar des de casa?

Crec que és superjugable, no només perquè veuràs afirmacions diferents, sinó perquè t'adonaràs de com estan raonant els que han de saltar. Tu pots seguir no només la teva intuïció, sinó que pots començar a dubtar sobre el que t'estan dient i on acabaries saltant. Potser en un mateix nivell cauen dos concursants i hi ha molta casuística que et sorprèn, però que, sobretot, des de casa, puguis jugar en cada moment. Jo estant al seu costat, indirectament, també estava pendent de quina opció seria la que jo triaria.

| Atresmedia

'Salta!' és un format internacional. Quan et toca presentar un concurs així t'agrada mirar altres versions?

Sí, jo vaig veure la primera versió. Es parla d'èxit internacional i et dic que ha estat un èxit a Holanda i a Hongria, és a dir, èxit internacional serà si triomfem aquí, que és una aposta de risc. Crec que Antena 3, en aquest aspecte aposta per bons formats i aquest l'hem adaptat amb la gent de Buendía.

A mi em va semblar un grandíssim format, però també en la versió inicial em semblava molt fred. Aquí hi ha una sèrie de canvis i d'elements que han intentat donar-li perquè això realment sigui el que veuràs el dissabte. Estem tots molt contents amb el resultat. La versió espanyola crec que l'estan veient ja altres països, com per exemple França, que em sembla que també volia comprar el format. Ells s'estan basant en els canvis i en les coses que estem fent nosaltres. Les pautes del format són les que són, però el que veureu és una cosa molt genuïna.

Has estat ara també amb 'Atrapa un Milió'. Creus que la nit dels dissabtes és bona per als concursos?

Crec que sí, al final el dissabte és el nou divendres. Crec que Antena 3, que va aconseguir un espai per a l'entreteniment amb 'Tu Cara Me Suena' quan qui governava els divendres era 'Sálvame' i a partir d'aquí, s'ha obert a 'El Desafío' o a 'La Voz' i això està passant el dissabte.

| Atresmedia

'Atrapa un Milió' ha estat un èxit els dissabtes a la nit i en el mateix aspecte podríem haver seguit, però han decidit apostar per un format nou i veurem com va en una nit que per a nosaltres és important per a l'entreteniment. Per a tots els pares primerencs que s'han de quedar amb els nens a casa, per als que han sortit el divendres i el dissabte estan d'aquella manera al sofà, per als avis amb els néts o els meus fills, que de sobte veuen connexions amb 'El Juego del Calamar'... Tots estaran pendents de què passa allà. Crec que hem fet una bona feina d'adaptació i ara falta esperar al públic.

Com valores la confiança d'Atresmedia després de presentar 'Atrapa un Milió', ara 'Salta!' i molt aviat 'Tu Cara Me Suena'?

Bé, treballo menys que altres que fan programes diaris, però molt content. El diàleg sempre ha estat molt fluid i sempre hi ha decisions que motiven un repte per a mi, per afrontar-les.

Crec que 'Atrapa un Milió' és un format mític d'Antena 3, que jo veia i he pogut donar-li una nova vida i a sobre ha tingut una gran acceptació, Em recorda al que també va ser en el seu dia quan amb Arturo Valls i amb Juanra Bonet vam reprendre el 'Caiga Quien Caiga' després de Wyoming. I igual que vam adaptar 'Salta!', 'Tu Cara Me Suena' era nou de soca-rel i allà estava el repte. Antena 3 juntament amb Gestmusic va desenvolupar perfectament un format que avui és el major èxit espanyol internacional.

| Atresmedia

A la roda de premsa has dit una frase que he guardat parlant de la relació amb Antena 3: "hi ha algun format que m'hauria agradat fer, però no l'he fet jo". M'he quedat amb el dubte de saber quins...

No t'ho diré, no t'ho diré, però n'hi ha algun. Ara també dic, són formats que s'han fet i s'han fet la mar de bé. Cal dir que les decisions preses han estat encertades.

Ara també deies que treballes menys que altres que fan diaris. T'agradaria estar al capdavant d'un format diari?

No, m'agrada fer el que faig, no em queixo. Crec que sóc un privilegiat i que el poder treballar ara en concursos com 'Atrapa un Milió' o com 'Salta!' amb gent que veus al mercat, que veus al carrer, que són els teus veïns, que venen motivats per alguna cosa important per a ells, perquè aquests diners saben perfectament per a què els volen o saben per què. És tot tan brutalment emocionant i tan humà que no ho canvio per res.

Jo estic al servei de. A 'Tu Cara me suena' estic al servei que tothom brilli. A 'Salta!' estic al servei per acompanyar els diferents concursants i allà és on em sento més feliç i més còmode. No demano res, ni em considero res, estic feliç. No vull fer un diari, ni vull deixar de fer-ho. Estic al servei d'empresa amb reptes que realment em motivin.

També mencionaves fa uns minuts 'Caiga quien caiga'. Has pogut veure aquesta nova etapa a Telecinco que just acaba aquest diumenge?

Sí, l'he pogut veure una mica, però des d'aquí tot el meu suport i el meu amor per a Santi Millán, Lorena Castell, Pablo González Batista, també per a Pablo Carbonell, que el van incorporar fa poc com a reporter, i per a tota la gent de Warner. No ha acabat de quallar, però tenen la meva estima i el meu aplaudiment.