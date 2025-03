Ningú no imaginava així el retrobament de Montoya i Anita a 'La Isla de las Tentaciones'

Per fi ha arribat el moment més esperat de la present temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. Després de dos mesos d'emissió, Montoya i Anita s'han retrobat a la seva foguera final. Tanmateix, ningú esperava com ha començat, deixant un nou moment per recordar en el format.

"Tinc moltes ganes d'arribar a aquesta foguera final. Tinc moltes ganes de veure la meva Anita, no a aquesta Anita de 'La Isla de las Tentaciones' que és irreconeixible. Vull que em doni aquesta explicació, que parli des del cor i no des del rancor, que és el que ha estat fent", assenyalava Montoya abans de la seva foguera final de 'La Isla de las Tentaciones'.

"M'enfronto a aquesta foguera final amb moltíssims nervis. Espero trobar-me un Montoya que reconegui com a la persona de la qual jo em vaig enamorar perquè a dia d'avui segueixo sense reconèixer-lo. Per fi ha arribat el moment i tinc moltíssimes ganes de parlar amb ell", eren també les paraules d'Anita mentre es preparava per acudir a la trobada final.

| Mediaset

D'aquesta manera, Montoya era el primer a arribar a la foguera i seure a esperar el retrobament amb Anita. Allà el rebia Sandra Barneda, resumint la seva experiència: "Montoya, benvingut a la foguera final. Anita i tu vau venir a 'La Isla de las Tentaciones' perquè ella et demostrés que eres l'únic home de la seva vida i així superessis totes les teves inseguretats. Només uns dies després de començar aquesta experiència, Anita no va poder resistir-se a la temptació i va sobrepassar tots els límits amb Manuel. Encara que al principi et va trencar completament vas acabar deixant-te portar amb Gabriella".

"Tinc ganes de veure l'Anita, bastantes, perquè no paro de veure aquest moment al meu cap, nit rere nit. Estic amb moltíssimes ganes de tenir-la aquí al costat. I, sobretot, de veure no a l'Anita de 'La Isla de las Tentaciones', sinó a la meva Anita", s'explicava Montoya.

"Em va destrossar en el visionat quan vas venir (Sandra Barneda) per primera vegada i vaig veure unes imatges d'un joc que no em va agradar gens. Allà vaig explotar, però ja va ser just a la primera foguera quan el va ficar al llit. A la primera foguera de tota aquesta experiència més llarga, se'm va caure...", afegia el jove.

Uns minuts més tard, Montoya es trencava en recordar tot el que va passar: "No sé per què ho ha fet. Per això estic somiant amb aquest moment, perquè em digui el per què. Crec que no m'ho mereixia, la veritat". "El meu cor no hi és, està començant a estimar-se a si mateix, però ajuntant les peces i mirant per mi, perquè m'ho mereixo, però segueix estimant l'Anita", afegia el jove.

D'aquesta manera, Sandra Barneda donava pas al desitjat moment: "Estàs preparat per retrobar-me amb l'Anita? Ha arribat el moment".

Just en aquell moment, l'Anita entrava directa a la foguera, però ho feia de la manera menys pensada. La jove apareixia corrent, imitant el moment viral de Montoya a la platja, tirant-se a terra: "Montoya, Montoya, ets l'amor de la meva vida, m'has fallat, m'has fallat. Ets un puto fals!"

| Mediaset

Després d'aquesta inesperada entrada d'Anita, 'La Isla de las Tentaciones' ha finalitzat la seva emissió, deixant el retrobament complet per al pròxim dimecres. Pel que s'ha pogut veure, serà una foguera final de les més explosives, amb grans retrets i molt de show. A més, també serà el moment de Tadeo i Stephany, que tancaran l'emissió de 'La Isla de las Tentaciones' abans dels retrobaments mesos després.