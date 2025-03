Terelu Campos esclata a 'De Viernes' per la reacció al seu fitxatge a 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' està a la volta de la cantonada i, aquest divendres, donava a conèixer la seva gran notícia fins al moment. "Aquest any, encara que ningú s'ho espera, participo a Supervivientes", amb aquestes paraules es confirmava la participació de Terelu Campos en el reality de supervivència.

Tanmateix, encara no es coneix el paper exacte que la col·laboradora tindrà, ja que tot apunta que no serà concursant de ple dret. Segons avançava el portal 'Yotele', Terelu Campos tindrà una "missió" concreta i unes clàusules específiques en el seu contracte. Entre elles, podrà abandonar en qualsevol moment i, si fos necessari, podria decidir no fer el clàssic ritual de benvinguda: saltar de l'helicòpter.

Això sí, Terelu Campos haurà de viure en les mateixes condicions que la resta de concursants, entre els quals es troben Makoke, Álvaro Muñoz Escassi o Pelayo Díaz. La notícia ha aixecat tot tipus d'opinions a les xarxes socials, encara que la sensació general és que no aconseguirà aguantar gaire i, alguns, l'acusen de tenir "favoritismes".

| Mediaset

Agradi o no, la filla de María Teresa Campos posarà rumb a Hondures en les pròximes hores per començar la seva aventura. Amb això, Terelu se sotmetrà no només a les condicions extremes, sinó també a les opinions dels seus companys.

De fet, la col·laboradora ja ha tingut el seu primer enfrontament amb una de les cares habituals del programa en què treballa: Ángela Portero. Tot va succeir després de la connexió telefònica amb Carmen Borrego, que animava la seva germana en aquesta nova experiència. Carmen, que ja va ser participant de l'edició passada, bromejava amb el major desafiament al qual s'enfrontarà la seva germana. "Que vagin fumigant la platja que arriba Terelu, perquè ella veu un insecte i surt corrent", advertia en to divertit.

Paraules que no agradaven gens a Ángela Portero. La periodista arremetia llavors amb Terelu Campos, indignada amb la idea. "Si home, que la vagin fumigant diu", comentava visiblement irritada, "a veure si es creu Terelu que li fumigaran la platja".

Va ser en aquest moment que Terelu Campos es posava seriosa i li parava els peus a la seva companya. "Ángela, filla, de veritat. No saps acceptar una broma. Ens hem convertit en una neurona tots en un segon o com és filla?", li retreia. A més, qualificava d'"imbecil·litat" el succeït per donar-li tal importància a una broma. "És al·lucinant", no deixava de repetir, indignada.