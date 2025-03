Així ha estat el comiat inesperat d'Ion Aramendi de 'GH DÚO'

No ha estat una edició fàcil per a Ion Aramendi. El presentador basc ha viscut els nervis del directe havent de posar ordre en una casa que s'ha caracteritzat per la seva explosivitat. Setmana rere setmana, Ion Aramendi ha fet gala de la seva complicitat amb els concursants, però també, si ha calgut, de la seva professionalitat.

No obstant això, tot arriba al seu final i el d'aquest diumenge 2 ha estat l'últim debat de l'edició. Amb això, acaba la feina de Ion Aramendi en aquest 'GH DÚO' i li passa el testimoni a Carlos Sobera, que serà el presentador de la gran final de dimarts. Per això, el presentador ha volgut aprofitar l'emissió per acomiadar-se de l'audiència i, per descomptat, dels concursants.

| Telecinco

Ho ha fet al més pur estil Gran Hermano, amb "una petita broma" per espantarels quatre finalistes, que estan amb els nervis a flor de pell. Per això, cap al final d'aquest intens Debat, 'GH DÚO' ha encès els llums vermells del menjador. Després de 8 setmanes, tots els concursants ja saben què significa això: una expulsió imminent.

Després d'això, el presentador ha pronunciat les mítiques paraules que cada persona que abandona el concurs ha d'escoltar. "L'audiència ha decidit que ha d'abandonar la casa...", començava Ion Aramendi. Els quatre finalistes es posaven dempeus, nerviosos i agafant-se de les mans sabent que un d'ells estava a punt de ser expulsat.

No obstant això, Ion Aramendi desvelava el contingut del temut sobre vermell: "Ho descobrireu el pròxim dimarts", els sorprenia. Després d'això, el presentador ha aprofitat per felicitar els quatre finalistes però també per agrair-los. "Aquesta és l'última vegada que ens veurem, a no ser que ens creuem pel carrer", començava, "així que us desitjo molta sort".

"Vull agrair-vos la vostra honestedat i generositat amb aquest programa", els dedicava també als seus concursants, als quals enviava una abraçada molt forta i ànims per afrontar la gran final. També dedicava unes paraules d'agraïment a la fidel audiència, a la qual ha agraït per ser-hi i seguir el programa setmana rere setmana.

"Moltes gràcies i espero que ens veiem aviat", s'acomiadava solemnement Ion Aramendi. 'GH DÚO' donarà a conèixer el seu guanyador en 48 hores i el seu lloc l'ocuparà 'Supervivientes 2025'. El reality de Supervivència escalfa motors amb un càsting "molt potent" que compta amb noms com Escassi, Makoke o Terelu Campos.